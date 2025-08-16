Auto vandalizzate: capote tagliate e finestrini infranti

Incredibile

E' successo nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto: "L'ennesimo episodio di delinquenza in un quartiere abbandonato a se stesso"

Vandali in azione a Busnago: alcune auto parcheggiate sono state vandalizzate nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto. I fatti sono avvenuti in via Buonarroti, dove sono state tagliate capote e infranti diversi finestrini.

Vandali in azione a Busnago

I vergognosi episodi sono state denunciati questa mattina da Lorenzo Cucci, residente lungo la via e volto noto della comunità avendo un'attività immobiliare in paese ed essendo anche stato candidato alle ultime elezioni comunali. Due delle auto danneggiate, infatti, sono di sua proprietà:

"Hanno tagliato le capote di una "500" e di una "Mercedes" rovistando ovunque pensando forse di trovare chissà cosa - spiega la vittima - All'interno delle auto non c'era nulla, se non un paio di occhiali che si sono portati via. I danni, tuttavia, sono a dir poco ingenti. Solamente sistemare i tettucci delle auto costerà diverse migliaia di euro. E' assurdo quanto accaduto questa notte, davvero non troviamo alcuna giustificazione"

Discorso identico per un furgoncino, parcheggiato sempre lungo la via, che ha subito la medesima sorte. E gli stessi danni.

"Quartiere abbandonato"

Quanto accaduto accende più di un riflettore su una situazione che purtroppo non è nuova. Nel recente passato, infatti, si sono verificati episodi simili di vandalismi e danneggiamenti, senza dimenticare anche alcuni furti messi a segno tra abitazioni e negozi.