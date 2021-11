Autobus gratuito per gli studenti. Il Comune rimborsa gli abbonamenti dell'anno scolastico in corso

Vimercate

La Giunta Comunale stanzia 15.000 euro.

Come già accaduto per il precedente anno scolastico la Giunta Comunale, per cercare di attenuare le conseguenze dovute alla mancanza di un servizio di scuolabus dedicato agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado e per venire incontro economicamente alle famiglie, ha deliberato un rimborso straordinario del costo totale dell’abbonamento del trasporto pubblico locale.

Autobus gratuito per gli studenti a Vimercate

Ammontano a 15mila euro le risorse finanziarie stanziate che andranno a rimborsare gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale già acquistati per l’anno 2021/2022. Il contributo massimo previsto per ciascun abbonamento studenti sarà pari a 152 euro.

Sul sito internet comunale saranno disponibili, a partire dal 6 dicembre, i moduli e le istruzioni per le richieste che dovranno essere presentate entro il 19 dicembre 2021. Il contributo sarà erogato entro il 31 marzo 2022.

Chi può chiedere il rimborso

Il rimborso può essere richiesto dai genitori, famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali di alunni della scuola

primaria o secondaria di primo grado residenti a Vimercate che hanno già acquistato l’abbonamento per

l’anno scolastico 2021/2022 e che abitino a più di 1 chilometro di distanza stradale dalla scuola frequentata.

(foto archivio)