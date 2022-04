Autocarri transitano nonostante il divieto: raffica di sanzioni a Desio

Le pattuglie della Polizia Locale impegnate nel servizio di controllo ordinario nel corso degli ultimi due giorni hanno sanzionato decine di autisti di autocarri che transitavano in via Tagliabue a Desio nonostante la presenza del divieto.

Il controllo è scattato a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Nel dettaglio sono stati sanzionati 12 camion nella giornata del 20 aprile e nella giornata del 21. Nel corso del controllo è stato inoltre sequestrato un ciclomotore perché primo della copertura assicurativa.

Sempre nella giornata di ieri, al termine di minuziosa attività investigativa, le unità di polizia ambientale del Corpo, hanno convocato presso il comando di Polizia Locale un uomo di 40 anni residente nella provincia di Parma, per rispondere di abbandono di rifiuti abusivi riconducibili ad imballaggi.

L’attività investigativa è partita dopo una segnalazione effettuata da Gelsia che segnalava la presenza di cartone, polistirolo, cellophane nella zona di Via Molinara.

Gli scatoloni, probabilmente, prima di essere abbandonati, contenevano elettrodomestici e mobilio; alcuni indizi presenti sugli imballaggi, hanno consentito di individuare il destinatario (diverso dal destinatario dei pacchi). L'uomo ha confessato ed è stato sanzionato a norma del vigente Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati della città di Desio".

“Ringrazio i nostri agenti per avere condotto con successo questa indagine - Dichiara l’Assessore alla Sicurezza e Politiche Ambientali, Andrea Villa. A Desio, come negli altri Comuni, il corpo della Polizia Locale è responsabile anche della tutela dell’ambiente. Viviamo un momento storico che richiede da parte di tutti uno sforzo straordinario nel controllo del territorio e nella prevenzione degli eventi scellerati come l’abbandono indiscriminato di rifiuti in aree verdi pubbliche. Dare questa notizia oggi, in ricorrenza della "Giornata della terra" ha un alto valore simbolico: l'ambiente si protegge a partire dai piccoli gesti, sanzionare chi non lo rispetta è un segnale importante.

Ognuno deve fare la propria parte assumendo comportamenti di responsabilità e rispetto, rispettando le regole e collaborando per il bene della nostra città”.