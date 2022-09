Autocarro prende fuoco, intervengono i pompieri

Tardo pomeriggio agitato sulla Pedemontana dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un incendio divampato su un autocarro

Autocarro in fiamme

L'allarme è scattato poco prima delle 19 di ieri, martedì 20 settembre, lungo la Pademontana. Nel tratto compreso tra Lentate sul Seveso e l'innesto della Strada statale 35, in direzione Milano, improvvisamente un autocarro, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco. L'autista 59enne è riuscito fortunatamente ad accostare e a dare l'allarme. Sul posto sono sopraggiunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Como, Lomazzo e Seregno che hanno bloccato l'arteria per poter lavorare in sicurezza e spento l'incendio. Sul posto è sopraggiunta anche un'ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ma nessuno è rimasto ferito dall'incendio