Autotrasporti Pasqual piange il fondatore

Lutto a Birone di Giussano: si è spento questa mattina, lunedì 5 agosto il fondatore di Autotrasporti Pasqual. L'imprenditore aveva 90 anni.

La ditta era stata fondata più di 60 anni fa

Si è spento questa mattina, lunedì 5 agosto, nella sua casa a Birone, Mario Pasqual, 90 anni, noto imprenditore. I suoi camion rossi, con il suo nome stampato sulla cabina e sul rimorchio, da oltre 60 anni circolano sulle strade: « Autotrasporti Pasqual Mario» è l’impresa nata, cresciuta e consolidata in frazione. In via Petrarca c’è il quartier generale della famiglia, composta dai figli Marilena, Stefania e Fiorenzo, che ha raccolto il testimone del padre e che porta avanti la ditta.

Originario del veneto ha creato il suo impero a Birone

L’imprenditore, originario del Veneto, era arrivato in Brianza in cerca di lavoro e proprio qui, insieme alla moglie si è rimboccato le maniche e ha costruito la sua fortuna.

«Ha iniziato da zero e, piano piano, ha dato vita all’azienda - racconta la nipote Giada - Grazie ad un piccolo tesoretto che aveva racimolato mia nonna acquistò il primo camion, poi si è ingrandito sempre più, fino ad avere il suo impero. Oggi l’azienda conta 18 dipendenti e 22 mezzi».

I funerali mercoledì

Pasqual è stato un punto di riferimento nell’ambiente di lavoro, ma anche per tutti i suoi familiari: oltre che per i figli anche per i sei nipoti Niky, Lenny, Giada, Thomas, Alberto e Nicolò, tutti molto legati al nonno. I funerali si terranno mercoledì 7 agosto nella chiesa di Birone alle 14.30.