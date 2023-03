Avis Seregno, più soci ma cala la raccolta

In flessione la raccolta di sangue e plasma, ma aumentano i soci donatori. E' emerso nell'assemblea annuale di Avis Seregno che, per il terzo anno consecutivo, si è svolta on line.

Avis Seregno, assemblea on line

Assemblea on line per l'Avis di Seregno, che ha "incontrato" virtualmente i soci per la presentazione del bilancio dell’anno 2022. Dopo due annate ad attività ridotta, l’anno scorso il gruppo guidato dalla presidente Tina Tilelli (nella foto) ha ripreso a pieno regime le tante iniziative che caratterizzano i donatori di sangue.

Flessione nella raccolta

Dopo due anni con il segno positivo, in flessione la raccolta (-171 sacche): un dato che non preoccupa l’associazione. Il risultato finale è di 2359 donazioni (1961 di sangue, 391 di plasma), cifra da far invidia a tutti, soprattutto se rapportato ai 1334 donatori (di cui attivi sono stati 1138). E’ un indice di donazione superiore a 2, numero che certifica la grande costanza dei donatori locali.

... ma aumentano i donatori

Il segno negativo può spiegarsi con tanti motivi, a partire dalla ripresa della vita "normale" dopo le restrizioni della pandemia, che ha tolto un po’ del senso di emergenza che aveva contribuito a stimolare i donatori. Da considerare anche qualche difficoltà gestionale del Centro di raccolta "Formentano" di Limbiate, che ha rallentato la raccolta. Viceversa in crescita (+133) il numero dei soci, anche per merito delle tante iniziative di sensibilizzazione portate avanti dalla sezione seregnese, a partire dagli incontri nelle scuole.