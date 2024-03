Avis Desio: 2005 donazioni in un anno

Avis Desio ha registrato 2005 donazioni complessive nel 2023. Le iscrizioni ci sono, ma "a queste non corrispondono altrettante donazioni". E' questo il monito che viene dall'associazione.

Oltre duemila le donazioni effettuate all'Avis Desio

Sono in tutto 2005 le donazioni effettuate dai soci dell'Avis Desio, che comprendono 1686 unità di sangue intero e 319 di plasma. Nel 2023 sono stati registrati 131 nuovi iscritti, mentre 158 soci hanno cancellato la propria adesione. Su un totale di 1220 soci, 1212 donatori (816 sono uomini e 396 sono donne) e solamente 8 non donatori. E' questa la fotografia emersa dall'assemblea annuale. I dati sono stati forniti dal presidente dell'Avis Comunale Desio, Biagio Abruscato. Gabriel Usai, presidente Avis Monza e Brianza, ha elogiato l'impegno dell'Avis Desio sul territorio, sottolineando l'importanza delle iniziative all'ospedale Pio XI e incoraggiando la donazione di sangue e plasma. "Confermiamo la collaborazione tra Avis e Croce Rossa Italiana per promuovere nuove iniziative a beneficio della comunità locale, evidenziando la determinazione di entrambe le organizzazioni nel perseguire i nostri obiettivi", ha detto Abruscato.

Nel 2023 ci sono stati 131 nuovi iscritti

Il dottor Alberto Rossi, direttore sanitario Avis ha aggiunto: "Per quanto riguarda l'andamento annuale ci sono stati 131 nuovi iscritti e 158 soci che si sono dimessi, mentre i soci donatori che non hanno donato nel 2023 sono stati 18 per motivi sanitari e 202 per altre motivazioni. Occorre porre l'attenzione e trovare qualche rimedio a riguardo, in quanto durante le varie iniziative di propaganda ci sono molte iscrizioni, ma poi non c'è la corrispettiva attività di donazione. Anche quest'anno si è svolta la giornata di prevenzione di Avis per il Cuore per la cittadinanza desiana compresa tra i 18 e i 55 anni con ottimi risultati. È stata inoltre portata a termine la campagna di prevenzione per la malattia celiaca, utilizzando i fondi del 5x1000 e nei prossimi mesi inizierà quella sulle patologie polmonari".

Tante le iniziative per il 2024

Tante le attività nel corso dell’anno passato, tra le iniziative pianificate per il 2024 ci sono la celebrazione della festa della mamma, la corsa podistica Majorun, l'AperitAvis, e i festeggiamenti per il 75esimo anniversario della fondazione. Saranno inoltre organizzati eventi come "Avis per il cuore" e visite ai soci donatori con spirometria nella sede di via Gramsci 18. L'Avis parteciperà anche a iniziative giovanili ed eventi organizzati da associazioni o enti comunali.