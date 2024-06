Una giornata di festa, ma soprattutto di ringraziamento per celebrare l’impegno generoso e gratuito di tanti donatori. E’ quella andata in scena domenica nel parco della Villa comunale di Ronco Briantino, dove la locale sezione Avis guidata dal presidente Lino Crippa ha radunato i propri volontari per celebrare il 45esimo anniversario di fondazione.

Avis in festa a Ronco Briantino per i 45 anni di attività

E per farlo ha voluto omaggiare con la speciale benemerenza quei volontari che hanno raggiunto un numero ragguardevole di donazioni. Ventinove di loro hanno ricevuto la medaglia di rame, sedici d’argento e diciotto d’argento dorato. Sei donatori sono stati premiati con la medaglia d’oro, uno con oro e rubino, tre con oro e smeraldo mentre un ultimo volontario è stato premiato con la benemerenza più prestigiosa: oro e diamante, che viene consegnata alla cessazione della attività di donazione e l’effettuazione di almeno 120 donazioni.

Il grazie a donatori e volontari

Riconoscimenti, poi, anche per alcune figure che dal 1979 a oggi hanno scritto importanti pagine nella storia dell’Avis ronchese come gli ex presidenti che hanno partecipato alla manifestazione. La giornata di festa è iniziata al mattino con la messa dedicata ai donatori, cui hanno preso parte anche alcune delle sezioni consorelle della provincia di Monza e Brianza. Poi il pranzo comunitario la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, alla quale hanno partecipato anche don Simone Arienti, il neo eletto sindaco Francesco Colombo e il direttore sanitario della sezione Avis, il dottor Cristoforo Infurchia.