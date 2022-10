Avis in festa con i soci benemeriti

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia e ben sette di attesa dall’ultima cerimonia di consegna delle benemerenze, avvenuta nel 2015 (in quell’occasione il sodalizio guidato dalla dottoressa Egidia Sala aveva festeggiato il 30esimo di fondazione), l’Avis di Lesmo e Camparada torna a premiare i suoi donatori benemeriti.

Era il 1985 quando la sezione lesmese del sodalizio vide la luce. Per l'occasione ieri mattina, domenica 9 ottobre 2022, al cineteatro Piccolo dell’oratorio San Giuseppe di Lesmo, sono state consegnate la bellezza di 191 benemerenze, targate Avis, per tutti coloro che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni.

Il direttivo

Oggi, accanto alla presidente Sala, troviamo nel Direttivo: Romana Galbiati (amministratore), Elio Beretta e Gaetano Monizza (due vice presidente), la segretaria Rosella Pastori e i consiglieri: Yeferson Muschiato, Giovanna Teruzzi, Luigi Arizzi, Ezio Beretta, Giovanni Teruzzi, Angelo Riva e Marisa Terenghi.

I festeggiamenti sono iniziati domenica mattina con la messa celebrata nella chiesa santa Maria Assunta dal parroco don Mauro Viganò alla presenza degli avisini lesmesi ed è proseguita al cimitero di Lesmo per commemorare i donatori andati avanti prima di dare il via alla cerimonia al teatro oratoriano.



A fare gli onori di casa ci ha pensato la presidente Sala che ha ringraziato i donatori per l’impegno e la passione che rendono l’Avis lesmese uno dei sodalizi più generosi in termini di donazione di sangue. Tra gli ospiti non potevano mancare anche il sindaco di Lesmo Francesco Montorio e la prima cittadina di Camparada Mariangela Beretta.

I traguardi più importanti

Il sodalizio ha voluto premiare sia i soci ancora attivi, sia coloro che hanno abbandonato la donazione per motivi di salute o legati all'età. Particolarmente emozionante anche il ricordo di tanti donatori andati avanti che hanno ricevuto la benemerenza alla memoria.

Benemerenza in oro (20 anni e 40 donazioni oppure 50 donazioni) per: Roberto Bolognese, Massimo Cannone, Angela Cattaneo, Magda Viola Loretta Cossettini, Maria Teresa Cozzi, Giorgio Dell’Orto, Cristina Donati, Luigi Fais, Alessio Fasolin, Rosario Garofalo, Roberto Gomarasca, Giuseppe Matera, Paolo Nava, Rosella Pastori, Barbara Tomaselli, Roberto Tumiatti, Vittorino Villa, Cristiano Vivorio, Liviana Casati, Enrica Ripamonti, Fabio Colombo e Angelo Sala.

Oro e rubino (30 anni e 60 donazioni oppure 75 donazioni) per Augusto Cavenago, Ivano Colombo, Antonio Ferraro, Roberto Ginelli, Maria Lanzi, Antonio Palmas, Giovanni Teruzzi, Sergio Viganò, Luigi Civati, Alessandro Locatelli e Fausto Regonaschi.

Oro e smeraldo (40 anni e 80 donazioni oppure 100 donazioni) per Giosafatte Palmiotti, Massimo Bugatti, Antonio Palmas, Renato Perego e Ciro Zarlenga.

Benemerenza in oro e diamante (120 donazioni) per Iriangelo Stucchi e Renato Perego.



Durante la cerimonia sono anche state consegnate benemerenze in rame (3 anni e 6 donazioni oppure 8 donazioni) a ben 50 lesmesi, mentre altri 173 hanno ricevuto la benemerenza in argento (5 anni e 12 donazioni oppure 16 donazioni).

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 11 ottobre 2022