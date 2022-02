Avis premia i suoi donatori di sangue

Bernareggio

Tra i premiati anche il sindaco; e c'è chi ha raggiunto il record di 400 donazioni.

Una cerimonia molto partecipata quella che si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica, 27 febbraio, a Bernareggio.

Oggi come 56 anni fa

Il gruppo Avis del paese ha radunato in Municipio, alla presenza del presidente Gabriele Cadario, i suoi donatori per dire loro grazie e consegnare gli attestati di benemerenza. Un giorno non casuale, perché proprio il 27 febbraio di 56 anni fa nasceva il gruppo bernareggese dei donatori di sangue.

Il record di 400 donazioni, premiato anche il sindaco

Premiati tutti coloro che hanno fatto dalle dieci donazioni in su. Fino al record di 400 donazioni raggiunto da Angelo Corno. Tra i premiati anche il sindaco Andrea Esposito e gli assessori Paola Brambilla e Luigi Villa, anche loro donatori attivi.

Ricordato il dottor Vertemati

Durante la cerimonia è stato anche ricordato il dottor Federico Vertemati, scomparso due anni fa, per più di trent'anni direttore sanitario del gruppo Avis di Bernareggio.

Martedì sul Giornale di Vimercate uno speciale di due pagine con tutte le foto dei premiati.

Guarda le foto