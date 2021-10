Avis Seregno, rinnovato il Consiglio e consegnate le benemerenze

Seregno

Confermata la presidente Tina Tilelli

Ieri, sabato 3 ottobre 2021 gli avisini seregnesi si sono ritrovati in assemblea al Polaris di Carate per il rinnovo del Consiglio e la consegna delle benemerenze.

Benemerenze

Un nutrito numero di partecipanti ha preso parte alla cerimonia di consegne delle benemerenze per tutti coloro che in questi anni si sono resi disponibili per donare sangue e plasma. Sono state 43 persone hanno ricevuto le benemerenze blu, ovvero sono donatori da almeno 5 anni o hanno fatto 16 donazioni. Sono stati poi

premiati 10 persone con la benemerenza argento dorata, per 10 anni o 36 donazioni. 9 persone, Con quella oro, 20 o 40 donazioni. 6 rubino ( 30 anni o 75 donazioni), 3 smeraldo (40 anni o 80 donazioni). Premiato con la benemerenza per il record di 120 donazioni Franco Turati.

Numeri straordinari

La presidente Tina Tilelli ha voluto ringraziare i volontari per il loro impegno:

"Ringrazio tutti i presenti e in particolare tutti coloro che si sono resi disponibili per non far mancare sangue e plasma durante le difficoltà della pandemia",

Nel corso della serata è intervenuto anche il direttore sanitario Marco Pozzi:

"Ringrazio per l'impegno in questi due anni difficili. Come Avis abbiamo avuto numeri straordinari, registrando l’anno scorso il record di donazioni . Quest’anno ripartiamo alla grande con il progetto scuole per raggiungere tutti i 2000 ragazzi dell’utenza. Un progetto quello nelle scuole che ci ha dato molte soddisfazioni".

Le Benemerenze sono state consegnate dal consigliere Dario Confalonieri

Rinnovato il Consiglio

L'Avis ha anche rinnovato il Consiglio direttivo per il triennio 2021-2024. Confermata al timone del sodalizio la presidente Tina Tinelli. Vice presidente vicario è Anna Silva, alla segreteria gestioni donatori c'è Ida Zanin, alfiere Maurizio Garavini, alla segreteria e referente consulta volontariato Laura Feleppa, tesoriere Roberto Berardi, segreteria e promozione Marika Guidi, e Paolo Minotti. Il collegio dei revisore dei conti è composto da Pinuccia Arienti, Giorgio Mantovani e Pasquale Marano, collaboratrici esterne per attività segreteria Avis Seregno Ambrogina Gatti, Piera Lissoni e Maria Grazia Silva, consigliere e direttore sanitario Marco Pozzi.