Avrebbe utilizzato il mezzo del Municipio in maniera impropria, dipendente comunale a processo

Avrebbe utilizzato il mezzo del Municipio in maniera impropria e per svolgere qualche "lavoretto" al di fuori delle proprie mansioni ufficiali. Beccato da un cittadino e denunciato dal Comune di Usmate Velate, ora dovrà rispondere dell’accusa di peculato in Tribunale.

Dipendente comunale a processo

Andrà a processo il prossimo 18 gennaio il dipendente comunale "fedifrago", pizzicato in più di un’occasione a guidare un veicolo di proprietà dell’ente pubblico per attività non del tutto consone al proprio incarico. Le indagini erano scattate nel dicembre dello scorso anno da parte della Polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino.

Le indagini

Le attività investigative avrebbero successivamente portato alla luce la situazione. Da lì era scattata la denuncia del Comune alla Procura della Repubblica, che ora ha rinviato a giudizio il dipendente in questione con l’accusa di peculato. Il Comune stesso si è costituito parte civile nel procedimento penale.

