Avs ha bisogno di nuovi volontari

Sovico

Scarseggiano le forze necessarie a garantire il servizio di trasporto sociale.

Avs (Associazione Volontari Sovico) è alla ricerca di nuove forze. "Fai anche tu parte della famiglia Avs", il monito lanciato dal sodalizio che ha sede a Sovico, in piazza Frette.

Avs (Associazione Volontari Sovico)

Avs è una realtà, senza scopo di lucro, che effettua trasporto sociale di persone dalla loro abitazione agli istituti preposti e accreditati per permettere agli stessi di seguire lezioni scolastiche, svolgere attività psico-motorie, seguire le terapie farmacologiche appropriate. Alla guida dell’associazione il presidente Franco Galli, affiancato dal vice Enrico Corbetta, dal tesoriere Rosi Saini, dai consiglieri Valerio Mario Canzi e Claudio Paganelli, dalla segretaria Gabriella Romagnoli, dal collaboratore tesoriere Rosaria Corbetta e dai coordinatori Antonio Motta e Gigi Giorgioni. Il direttivo è operativo dall’8 ottobre dello scorso anno: "Hanno scelto me come presidente in sostituzione del dottor Filippo Viganò che ha ricoperto tre mandati - spiega Galli, presidente dell’associazione nata 11 anni fa - Purtroppo a causa del Covid alcuni volontari si sono allontanati e nel frattempo sono aumentate le richieste da parte della cittadinanza a cui, a volte, non siamo in grado di rispondere per carenza di volontari».

L'appello del sodalizio

"Vorremmo poter dare piena risposta a tutte le richieste ma abbiamo bisogno di nuove forze - aggiunge Galli - e anche di mezzi: al momento ne abbiamo tre che hanno già qualche anno. Come volontari siamo una quarantina (oltre a trenta soci sostenitori) che si occupano di trasporto sociale, quindi l’accompagnamento di anziani e disabili. Ci occupiamo anche di aiuto educativo a scuola, che riprenderemo dopo Natale. Vorremmo fare di più, per questo cerchiamo nuovi volontari. Basta avere la patente e il green pass. Si tratta soltanto di un impegno di qualche ora, dal lunedì al venerdì. Tutti i volontari sono assicurati". Chi fosse interessato a diventare volontario può rivolgersi in sede telefonando allo 039-2913353 oppure 348-3937595 o mandando una mail all’indirizzo: associazione@volontarisovico.org.

