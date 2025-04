Ayo Ally giovane promessa del rap

Ayo Ally, la giovane promessa del rap lombardo, tra i concorrenti protagonisti di "Nuova Scena 2". Il rap show, giunto alla sua seconda stagione, prevede la sfida tra i migliori talenti emergenti. L’artista, di Desio, è stata selezionata per partecipare al programma con una giuria d’eccezione composta da tre big della scena urban italiana: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Otto episodi divisi in tre parti, su Netflix, dove i concorrenti si sfidano attraverso canzoni, battle di freestyle, videoclip e featuring. Così si è presentata: "I miei punti di forza sono le melodie e il flow, mi piace sperimentare per trovare la mia impronta".

Per la 18enne l'esperienza su "Nuova Scena 2" su Netflix

Classe 2006, grinta da vendere e una voce che arriva dritta al cuore, Alice Coppola, che musicalmente ha scelto il nome di Ayo Ally, fa parlare di sé con un percorso artistico in costante crescita. La giovane frequenta il quarto anno dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing all’Istituto Europa Unita di Lissone. Dopo aver attirato l’attenzione con i singoli BB e La Nuit, pubblicati a novembre 2024 e gennaio 2025, la giovane rapper lombarda si è presentata su un palcoscenico di grande visibilità, per dimostrare il suo talento davanti a una giuria composta da nomi importanti. Appassionata di blues e R&B fin da piccola, Ayo Ally si è affacciata alle sonorità trap e rap, raccontando di storie di fragilità e forza in modo diretto. Nei suoi brani emergono emozioni profonde, relazioni complesse e momenti di buio.

L'esibizione davanti a notissimi artisti

Con il singolo BB si è avvicinata ai ritmi tipici della trap e delle sonorità club, affrontando il tema del conflitto interiore di un BadBoy che tenta di restare fedele alla sua immagine di duro. Nel brano Nuit, invece, la narrazione è più intima, l’artista racconta con sincerità il proprio rapporto con il buio e il dolore. Il videoclip, firmato dal regista Alessandro Sangiorgio, rappresenta un ulteriore tassello del percorso artistico di Ayo Ally, che segue personalmente ogni fase del suo progetto, attenta a ogni minimo dettaglio. Recentemente il suo percorso si è arricchito della partecipazione alla seconda edizione di "Nuova Scena". Un’esperienza importante per la desiana, che le ha permesso di confrontarsi con altri giovani artisti provenienti da tutto il Paese e di esibirsi davanti ad artisti che hanno un posto importante nel rap italiano.

L'universo sonoro di Ayo Ally

Brani come "All the Time", "Milano", "Su di me" e "La Nuit" rappresentano al meglio l’universo sonoro di Ayo Ally, in cui energia e introspezione si fondono in modo personale. La produzione, firmata dalla Dj e producer italiana Rossella Essence, ha lavorato sull’introspezione dei testi con un sound moderno e radiofonico, cercando di dare un’impronta e un’identità che ne garantisce la riconoscibilità. Una formula che ha richiamato l’attenzione dell’etichetta musicale Inri Records/Metatron, reputando la giovane desiana una delle figure più interessanti del nuovo panorama urban italiano.