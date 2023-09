“La prima farmacia comunale prese corpo e forma nel lontano 1973, a Ruginello, in via Diaz (oggi lo stesso spazio ospita un consultorio di ASST Brianza). La seconda, la Nord, in via Passirano, venne successivamente, quasi vent’anni dopo. Oggi a distanza di 50 anni è giusto restituire a Vimercate e al suo territorio una testimonianza della nostra storia che è patrimonio di tutta città”.

Azienda Speciale Farmacie Comunali compie 50 anni: due eventi a Vimercate

Sono le parole attraverso cui Nunzio Del Sorbo, Presidente dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi,

presenta una “accoppiata” di eventi, programmati nel corso di questo mese, per ricordare e “celebrare” il cinquantenario

dell’Azienda, ma anche per confermare e valorizzare mission e vision delle farmacie comunali.

Il primo incontro è in programma il 15 settembre, alle 17.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate, in Piazza Unità d’Italia. “Farmacie di servizio e Medicina territoriale”: questo il titolo dell’iniziativa a cui parteciperanno Nunzio Del Sorbo, Nikola Nisic (Direttore delle Farmacie Comunali), e Guido Grignaffini (Direttore Sociosanitario di ASST Brianza).

Il ruolo della farmacia oggi

Un evento che si inserisce in un contesto in cui in ruolo della farmacia sta notevolmente cambiando: da presidio per la dispensazione del farmaco (che pure sarà consolidato e sviluppato) ad avamposto della nuova sanità territoriale.

“Il ruolo dei farmacisti e delle farmacie – spiegano Del Sorbo e Nisic – si sta affermando come cruciale nell’ambito del sistema socio sanitario. Ampia, a questo proposito – aggiungono – la gamma dei servizi assicurati dalle nostre due farmacie (Ruginello e Nord) che erogano prestazioni diagnostiche di base e promuovono cultura della salute. Servizi molto apprezzati dai cittadini, proprio per la loro prossimità”.

Oggi l’aspettativa è che il farmacista assuma sempre più una funzione di consulente su più fronti: dalla prevenzione (vaccinazioni, stili di vita) al monitoraggio della patologie croniche.

Proprio ai sani stili di vita è dedicato il secondo incontro pubblico, il 29 settembre, intitolato “Guadagnare salute. Un decalogo per il benessere”, in cui interverrà Biagio Tinghino, Direttore del Distretto Sociosanitario di Vimercate. Anche in questo caso l’appuntamento è alle 17.30, sempre in Biblioteca.

(foto archivio)