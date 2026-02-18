Aziende, scuola e territorio: Comune e Confimi firmano un Protocollo

Un Protocollo per il rilancio del territorio che si fonda su tre cardini: rapporto con le scuole, rapporto tra amministrazione pubblica e mondo delle imprese, promozione dell’attrattività del territorio.

La firma del Protocollo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella Sala Cleopatra del Municipio di Vimercate, il sindaco Francesco Cereda e il presidente di Confimi Industria (sindacato datoriale per l’industria manifatturiera) Monza e Brianza, Franco Goretti, hanno ufficialmente siglato un Protocollo d’intenti volto a promuovere iniziative congiunte a sostegno del tessuto industriale e imprenditoriale locale.

Previsto anche uno sportello di consulenza

“L’accordo – fa sapere il Comune di Vimercate in una nota – conferma la volontà condivisa di avviare una collaborazione strutturata su temi strategici per lo sviluppo del territorio a partire dal rafforzamento del rapporto tra scuole e imprese passando dalla creazione di uno sportello di consulenza dedicato alle aziende fino all’implementazione di progetti mirati a rendere Vimercate un polo industriale sempre più attrattivo e competitivo” .

Gli impegni di Confimi anche e soprattutto con le scuole

In particolare, Confimi si impegna a collaborare con le scuole medie inferiori e superiori del territorio per sviluppare percorsi di orientamento allo studio e al lavoro promuovendo strumenti come il Pcto, i percorsi di apprendistato duale e le visite aziendali con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo produttivo. È inoltre prevista l’istituzione di uno sportello dedicato alle imprese manifatturiere che offrirà una consulenza di primo livello su numerosi ambiti, tra cui ambiente sicurezza qualità credito e finanza compliance energia fiscalità e

altri temi di interesse per le aziende.

La stretta collaborazione con il Comune

Il protocollo prevede anche iniziative specifiche per la valorizzazione del territorio con l’obiettivo di promuovere Vimercate come polo industriale strategico attraverso la collaborazione con i canali di comunicazione di Confimi e il supporto del Comune oltre alla condivisione di comunicazioni istituzionali finalizzate a rafforzare una relazione positiva e costruttiva tra le imprese e il territorio.

“La collaborazione tra il Comune di Vimercate e Confimi Industria Monza e Brianza – prosegue la nota di Palazzo Trotti – si configura così come un modello innovativo di sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà associative orientato a sostenere in modo

concreto lo sviluppo economico e sociale della comunità locale”.

Il sindaco Cereda: “Collaborazione fondamentale per lo sviluppo del territorio”

“Siamo molto soddisfatti della firma di questo protocollo d’intesa che è importante sotto molti punti di vista – ha dichiarato il sindaco Francesco Cereda – La collaborazione istituzionale fra enti locali, corpi intermedi, mondo produttivo e scolastico è fondamentale per lo sviluppo territoriale perché crea un habitat economico positivo, coeso e virtuoso e rende il territorio attrattivo e competitivo, producendo, in fin dei conti, benessere economico e sociale”.

Il presidente di Confimi Fb: “Lieti di avere il Comune al nostro fianco”

“Da sempre, Confimi Industria Monza e Brianza è al fianco delle istituzioni al fine di promuovere quella collaborazione concreta e reale che si trasforma in valore per il territorio – commenta il presidente Franco Goretti – Tutti noi sappiamo quanto sia importante rafforzare il dialogo tra impresa, scuola ed enti locali, che non significa limitarsi a operare in un luogo geografico, ma integrarsi attivamente nel suo tessuto sociale, economico e culturale, creando valore condiviso; significa assumersi la responsabilità sociale d’impresa, contribuendo allo sviluppo e al benessere del territorio in cui si opera: ed in questo, noi di Confimi siamo lieti di essere al fianco del Comune di Vimercate e del suo sindaco”.

La burocrazia

Durante la conferenza, prima di procedere con la firma del Protocollo, sindaco di Vimercate e presidente di Confimi si sono soffermati in particolare sul tema della burocrazia e della necessità di snellire le procedure a cui le aziende sono sottoposte.

“I Comuni sono spesso esecutori di norme che arrivano dall’alto – ha commentato il primo cittadino – Per la parte che ci compete stiamo comunque lavorando da tempo. In particolar modo sul fronte della digitalizzazione, con importanti investimenti resi possibili dai fondi del Pnrr”. “La sburocratizzazione è un principio fondante per le imprese, che si attendono attenzione e risposte certe e celeri da parte delle Amministrazioni – ha tenuto a sottolineare il presidente di Confimi Goretti – Serve soprattutto più velocità nelle risposte, sempre naturalmente nel rispetto delle regole”.

Il lavoro con le scuole

Alla vicepresidente di Confimi Mb, Simona Ronchi, imprenditrice e membro della Commissione scuola, il compito di approfondire il tema del legame tra aziende, istruzione e formazione.