Babbo Natale porta i doni in Pediatria a Desio. Il presidente dell'associazione Lp Bike Team di Meda all'ospedale Pio XI

Un'antivigilia speciale, allietata da tanti doni e felicità. Questa mattina, venerdì 23 dicembre, il presidente dell'associazione Lp Bike Team di Meda, Sergio Ronchetti, ha portato i regali di Natale ai bambini ricoverati in Pediatria all'ospedale di Desio. Un Babbo Natale d'eccezione con un bel sacco rosso pieno di sorprese e sorrisi per i bambini e per gli operatori del reparto del Pio XI.