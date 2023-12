Baby vandali inchiodati dalle telecamere, il sindaco: "Fatevi avanti o denuncio"

Cestini pubblici divelti e presi a calci; così come i giochi del parco destinati ai bambini, danneggiati con una violenza insensata e gratuita che lascia veramente senza parole. A Caponago sono tornati in azione i baby vandali, un gruppo di ragazzini che nei giorni scorsi ha lasciato diverse tracce del proprio (vergognoso) passaggio.

Baby vandali in azione

A immortalare le loro "imprese" sono state le telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale. In un primo caso i ragazzini (tutti minorenni) sono stati beccati ad accanirsi contro un gioco installato nel Parco della Fortuna: dalle immagini li si vede infierire a suon di calcioni fino a farlo finire a terra. Inizialmente si pensava che l’attrezzo fosse caduto a causa del vento, ma una volta visionate le registrazioni è emersa la triste verità.

Giochi e cestini divelti a pedate

Il sindaco Monica Buzzini aveva anche denunciato l’episodio attraverso i proprio canali social, ma non è servito. Perchè qualche giorno dopo ecco un secondo episodio. Protagonisti sono sempre alcuni ragazzi che questa volta hanno preferito prendersela con un cestino pubblico, distrutto sempre a suon di calci. Anche in questo caso però gli occhi elettronici hanno ripresto tutto, inchiodando gli autori del gesto alle proprie responsabilità. Responsabilità che però nessuno si è ancora completamente assunto.

"Fatevi avanti, pronta a denunciare"

Motivo per cui, trattandosi di reati penali in entrambi i casi, il primo cittadino ha minacciato di denunciare i baby vandali qualora non dovessero avanti loro stessi. E pare che l’appello non sia caduto totalmente nel vuoto visto che qualcuno avrebbe già mostrato l’intenzione di incontrare il sindaco per rimediare al proprio deplorevole comportamento.