Bagnino eroe salva la vita a una bimba di 8 anni. E' successo giovedì della scorsa settimana al parco acquatico "Acquaworld" di Concorezzo. Protagonista dell'eroico gesto il monzese Nuriel Cauli.

Attimi di terrore

Le ha praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti, finché non ha ripreso conoscenza. Un gesto eroico, che ha impedito che una spensierata gita con l’oratorio si trasformasse in tragedia. A compierlo è stato Nuriel Cauli, bagnino del parco acquatico «Acquaworld» di Concorezzo. Tutto ha avuto inizio intorno alle 11.15 di giovedì, come raccontato dallo stesso Nuriel.

"Stavo controllando la zona della vasca idromassaggio, quando ho visto che stava succedendo qualcosa nella vasca principale - spiega il 33enne, residente a Monza - Ho visto un collega gettarsi in acqua e ho pensato subito che fosse successo qualcosa a un bambino. Come spesso accade in questo periodo, infatti, gli oratori e i centri estivi vengono da noi per le tradizionali gite. A quel punto mi sono precipitato a bordo vasca per capire cosa stesse succedendo e mi sono reso conto che la situazione era molto grave".

L'importanza della prevenzione

Dopo diversi minuti di terrore, la piccola ha fortunatamente rispreso conoscenza. Merito anche della preparazione e del grande sangue freddo mostrato da Nuriel.

Ho ottenuto il brevetto per il massaggio cardiaco e per l’utilizzo del defibrillatore dal 2004 - spiega il 33enne, che nei minuti successivi al salvataggio ha ricevuto i complimenti dei titolari di Acquaworld - In generale facciamo spesso dei corsi d’aggiornamento in azienda in modo da essere il più possibile pronti per svolgere interventi del genere. La sicurezza e la prevenzione sono fondamentali, ci tengo a sottolinearlo".

