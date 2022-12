Balù ha finalmente trovato una famiglia

Recuperato a Veduggio con Colzano a settembre, ora Balù ha finalmente una casa grazie a una coppia che l'ha adottato.

Balù ha una nuova casa

Da settembre era al canile di Lissone, sotto la responsabilità del Comune in attesa di una vera casa, e ora finalmente per Balù c’è una nuova famiglia. Il cagnolino di otto anni dal pelo color miele era rimasto solo: il suo proprietario, che abitava in paese, è stato costretto a dirgli addio per affrontare un lungo percorso di cure e l’Amministrazione comunale si è dovuta attivare per trovare subito una sistemazione per Balù.

Era stato affidato alle cure del canile Fusi

Era stato dunque affidato alle cure del canile «Fusi» di Lissone. Ci è rimasto fino a poco fa, fino a quando ha trovato una coppia che ha deciso di accoglierlo e prendersene cura. "Balù era diventato un po’ il cane del nostro Comune e siamo felici ora di sapere che ha trovato una famiglia adatta a lui - ha spiegato il vice sindaco di Veduggio, Augusto Degli Agosti - Da quando il suo padrone non ha più potuto prendersene cura è rimasto al canile. C’è stata qualche esperienza di affido, ma è stata temporanea, adesso ci hanno comunicato che l’adozione è definitiva e per Balù inizierà una nuova avventura, coccolato e viziato da una coppia della zona".