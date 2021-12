A Desio

Iscrizioni aperte dal 10 al 20 dicembre 2021.

Due progetti di conciliazione familiare per bimbi che rientrano nella fascia 0/6 anni. E’ questa la proposta dell'Assessorato ai Servizi per l'Infanzia del Comune di Desio dal 27 al 30 dicembre, durante i giorni di chiusura delle attività educative e scolastiche per le festività natalizie.

Bambini a casa da scuola durante le vacanze natalizie? Il Comune organizza due iniziative gratuite

“Si tratta di due progetti gratuiti rivolti ai residenti che rientrano nella fascia 0/6 anni – spiega il Sindaco Simone Gargiulo - Obiettivo della proposta è promuovere e sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative per i bambini desiani”.

Le proposte

La prima, Campus al Nido, prevede l’ampliamento della programmazione delle attività per bambini da 0 a 3 anni (già frequentanti i due nidi comunali di via Adamello e di via Diaz) e si svolgerà presso l'asilo nido di via Adamello; la seconda, Lab in Villa, offre percorsi esperienziali e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni in Villa Tittoni.

“Le due proposte intendono offrire una forma di conciliazione per tutti quei genitori che, non avendo una rete familiare o amicale di supporto, si troverebbero in difficoltà nella gestione lavoro-casa" – aggiunge l’Assessore ai Servizi all’infanzia Miriam Cuppari.

Iscrizioni: aperte dal 10 al 20 dicembre

Campus al nido

Riservato ai bambini che già frequentano gli asili nido comunali. Mezza giornata, dalle 8:30 alle 12:30, escluso il pranzo, che permetterà ai bimbi di stare insieme con momenti dedicati al gioco e a un laboratorio strutturato attraverso giochi di esplorazione e scoperta. Gruppi di massimo 32 bambini per ciascun asilo. (Sede: nido di via Adamello)

QUI PER ISCRIZIONI CAMPUS AL NIDO

Lab in villa

Percorsi esperienziali e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni in Villa Tittoni. La struttura si offre per l’organizzazione di eventi, percorsi esperienziali e laboratori in cui, attraverso quattro racconti di libri illustrati, uno diverso per ogni giorno, i bambini saranno catturati da indagini interessanti, giochi curiosi e attività creative. L’ORARIO. Dalle 10 alle 12. Massimo 25 bambini. I bimbi piu’ piccoli dovranno essere accompagnati da un adulto munito di Green Pass.

QUI PER ISCRIZIONI LAB IN VILLA

Per accedere all'iniziativa, sarà necessario compilare la modulistica che verrà inviata per mail alle famiglie dei bambini iscritti.

In Biblioteca

In Biblioteca "Un Natale Fatto a Mano"

Anche la Biblioteca prepara il Natale Per i piu’ piccoli. A dicembre in programma tre appuntamenti:

* 4 dicembre : "Il mio Babbo Pupazzo". Lettura teatrale con laboratorio, a cura di Franca Villa. Ore 9:30 e replica alle 11 (3-5 anni)

* 11 dicembre : "Bello il Natale". Lettura teatrale con laboratorio, a cura di Franca Villa. Ore 9.30 e replica alle 11 (6-8 anni)

* 18 dicembre : "Giostra di Natale". Spettacolo con laboratorio a cura di Campsirago Residenza. Ore 16 (dai 3 anni)

Iscrizioni: eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria, utilizzando l'app C'è Posto, oppure telefonando al numero 0362392317 dal martedì precedente l'iniziativa. Per accesso sopra i 12 anni obbligo di Green Pass.

Sede degli incontri: Biblioteca Civica di Desio, via Cavalieri di Vittorio Veneto 2