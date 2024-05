Bancario fa affari al programma Cash or Trash

Il libro-mattone di Giuliano di Macherio è stato venduto all’asta per 250 euro.

Protagonista a Cash or Trash

Un bancario macheriese di 50 anni è stato ospite della trasmissione televisiva «Cash or Trash - Chi offre di più?», il programma in onda su «Nove» dedicato al collezionismo e alle aste di oggetti rari e originali. Il formato di questo programma è quello del game show e vede alla conduzione l’attore toscano Paolo Conticini, reduce dall’esperienza di concorrente di «Ballando con le stelle» a fine 2020. Il percorso del programma prevede la possibilità, per cinque esperti d’arte, di accaparrarsi un oggetto vintage di proprietà di una persona che si rivolge alla produzione per fare un affare.

Ha portato un libro-mattone

«Lavoro in banca, mi occupo di finanza - spiega Giuliano mostrando l’oggetto portato in trasmissione - Ho portato un libro-mattone, che mi è stato molto utile. Mi è stato regalato come oggetto simbolico e mi ha aiutato molto nella vita, specialmente a entrare in empatia con le persone». Un oggetto ironico e dissacrante, opera dell’artista contemporaneo Fabrizio Bixio Braghieri, classe 1967, «che mi ha voluto omaggiare probabilmente per sottolineare la sua distanza rispetto alle tematiche finanziare di cui mi occupo io - sottolinea Giuliano - Voleva darmi un po’ di leggerezza. Quanto vale?» ha poi chiesto alla giuria, che ha particolarmente apprezzato l’oggetto definendolo «bello, divertente» e sottolineando ironicamente quanto sia «importante investire nel mattone». Il libro-mattone è stato acquistato per 250 euro da Roberta Tavagliani, da decenni nome di spicco nel mondo delle gallerie d’arte grazie ai suoi spazi a Milano e a Roma.

