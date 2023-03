Bancarotta Bames, processo alla stretta finale

La sensazione è che finalmente, dopo un processo durato anni, si vada verso la stretta finale e l'attesa sentenza.

Ieri, mercoledì 8 marzo, si è tenuta a Monza l'ennesima udienza del processo a carico degli amministratori delle società Bames e Sem del gruppo Bartolini Progetti di Velasca di Vimercate, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta per diverse decine di milioni di euro.

Tra gli imputati anche il patron del gruppo, Vittorio Romano Bartolini.

L’udienza sì è svolta questa volta regolarmente, dopo la beffa e le proteste dell’ultima volta. Sono stati sentiti alcuni testi, uno chiamato dagli ex dipendenti e tre dagli imputati.

"Il teste chiamato dagli ex dipendenti ha confermato che non vi fu nessun anticipo della cassa integrazione da parte dell’azienda ma che si attingeva, per chi lo chiedeva, al proprio TFR - fa sapere in una nota Gigi Redaelli, ex sindacalista di Fim Cisl che da anni segue la vicenda dei lavoratori ex Bames e Sem - Ha anche confermato rispondendo alla domanda, che ad alcuni dirigenti sono stati erogati dei bonus economici, sia nel passaggio da IBM a Celestica che in quello da Celestica a Bames".

"E’ stato messo in atto il tentativo - prosegue Gigi Redaelli - peraltro contestato dal pubblico ministero, da parte di due consulenti degli imputati, di giustificare le loro azioni legandole “solo” ai piani industriali anziché agli atti formali decisi dal Consiglio di Amministrazione (su cui dovevano vigilare), attraverso l’utilizzo di soldi e prestiti ad altre società del gruppo fatti in modo non consono e che hanno minato “di fatto” l’equilibrio economico e la sopravvivenza della Bames".