Banco Desio rinnova fino al 2030 l’accordo con Nexi

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio”) rinnova fino al 2030 l’accordo di collaborazione con Nexi S.p.A. (“Nexi”), la PayTech italiana leader in Europa, proseguendo una partnership consolidata che consente al Gruppo di offrire ai propri clienti – famiglie, professionisti e imprese – soluzioni di pagamento digitali all’avanguardia, sicure e semplici da

utilizzare.

Il rinnovo dell’Accordo si inserisce nell’attuazione del Piano Industriale Beyond 2026, che individua nella digitalizzazione uno dei principali fattori abilitanti della crescita del Gruppo. Banco Desio, insieme a Nexi, continua a investire nell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di coniugare efficienza operativa, qualità del servizio e vicinanza al territorio.

“Il rinnovo della collaborazione con Nexi su carte e issuing riflette la soddisfazione della Banca per la eccellente qualità portata alla propria clientela e si inserisce nel percorso di trasformazione delineato dal nostro Piano Industriale “Beyond 2026”, che vede nella digitalizzazione uno dei principali abilitatori di crescita e di qualità del servizio – ha affermato Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio, ha commentato: . Puntiamo a offrire ai nostri clienti soluzioni di pagamento sempre più moderne, sicure e intuitive, in grado di semplificare la quotidianità e di sostenere lo sviluppo delle imprese e delle comunità in cui operiamo.”