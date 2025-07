Novità

La nuova soluzione andrà a integrare l’offerta assicurativa di Banco Desio con strumenti di protezione specificamente dedicati a PMI e professionisti, e sarà presto disponibile negli oltre 270 sportelli del Gruppo brianzolo.

REVO Insurance, primo operatore italiano specializzato in polizze parametriche e rischi speciali, entra nella Bancassicurazione grazie a un accordo con One Underwriting, l’agenzia di sottoscrizione del Gruppo Aon, per distribuire la propria copertura Cyber tramite gli oltre 270 sportelli di Banco Desio.

Banco Desio supporta REVO Insurance nella distribuzione di Polizze Cyber

La soluzione, scelta per la sua completezza, è progettata per tutelare professionisti e PMI dai rischi informatici.Nel 2024, secondo il rapporto Clusit, il numero di incidenti informatici rilevati in Italia è aumentato del 27,4%, da 2779 a 3541. Di questi incidenti, l’80% si è classificato come “critico” o “grave”, un dato che indica come i rischi legati alla crescita delle minacce cibernetiche siano diventati un problema sistemico. Tra i settori più colpiti emergono manifatturiero, governativo, trasporti, logistica, news e multimedia.

REVO Cyber Risk è una soluzione completa, che offre ai clienti dell’istituto di credito la possibilità di acquistare un prodotto specifico e tarato sulle proprie esigenze. Le aree di intervento della polizza sono infatti molteplici e vanno ad assicurare, oltre la responsabilità civile, anche la gestione dell’incidente, l’interruzione attività, i costi di ripristino o recupero dati e, nei casi più complessi, anche i danni diretti da cyber-estorsioni. Il prodotto, che va quindi a integrare l’offerta assicurativa di Banco Desio con strumenti di protezione specificamente dedicati a PMI e professionisti, sarà presto disponibile nelle filiali del Gruppo brianzolo.

Alberto Minali, Amministratore Delegato di REVO ha commentato:

“Il nostro ingresso nella bancassicurazione rappresenta un passo strategico per la crescita della Compagnia. Abbiamo scelto con attenzione questo momento, consapevoli di come le banche siano diventate partner fondamentali per la tutela di PMI e professionisti, ampliando il loro ruolo fino a offrire un supporto avanzato in termini di gestione del rischio. L’accordo con Banco Desio ci consente di rafforzare la presenza nelle regioni del centro-nord, un'area dove imprese e professionisti sono sempre più attenti ai rischi emergenti, come i cyber attacchi. In questo scenario, la bancassicurazione deve andare oltre la semplice offerta di polizze, puntando su un modello consulenziale che garantisca valore e sicurezza in un mercato in trasformazione.”

Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio ha dichiarato:

“Da anni Banco Desio porta avanti con determinazione il proprio percorso di crescita nel settore della bancassicurazione, forte di collaborazioni con partner di rilievo. Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con REVO, insurtech italiana all’avanguardia, che con la sua piattaforma digitale e un approccio tecnologico distintivo, rappresenta una realtà di riferimento nel panorama assicurativo. Questa collaborazione ci permette di cogliere nuove opportunità di crescita, integrando il nostro radicamento territoriale e la nostra vocazione consulenziale con la capacità di REVO di offrire soluzioni rapide, personalizzate e altamente innovative per la nostra clientela”.

Stefano Deiro, Presidente e Amministratore Delegato di ONE Underwriting ha commentato: