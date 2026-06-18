Millecentoventitré confezioni di farmaci recuperate, per un valore complessivo di 35.520 euro. Sono questi i numeri del progetto di recupero dei medicinali validi promosso dal Banco Farmaceutico e realizzato in città grazie alla Farmacia Comunale Aspecon di Concorezzo. I dati relativi al 2025 sono stati resi pubblici in questi giorni e confermano il forte valore sociale dell’iniziativa sul territorio.

Banco Farmaceutico a Concorezzo: oltre 1.100 confezioni donate alle persone fragili

Le 1.123 confezioni di farmaci (validi e correttamente conservati) raccolte saranno distribuite dal Banco Farmaceutico attraverso gli enti e le realtà caritative che operano sul territorio, contribuendo a garantire cure e assistenza alle persone e alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

“Si tratta di un risultato particolarmente significativo che testimonia la sensibilità e l’attenzione dei cittadini concorezzesi verso chi vive situazioni di fragilità e che dimostra come anche un semplice gesto possa generare un impatto concreto sulla comunità – ha commentato Massimiliano Cravini, presidente di Aspecon –. Oltre 1.100 confezioni recuperate significano meno sprechi e più opportunità di cura per chi ne ha bisogno. Questo risultato è stato possibile grazie alla generosità dei concorezzesi e all’impegno quotidiano del personale della farmacia comunale, che ha saputo promuovere l’iniziativa e accompagnare i cittadini nelle procedure di donazione”.

“Questi numeri confermano, ancora una volta, il volto migliore della nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio –. Dietro ogni confezione recuperata c’è un gesto di attenzione verso gli altri e la volontà di trasformare uno spreco in un aiuto concreto. La farmacia comunale Aspecon, con i suoi professionisti, conferma il proprio ruolo di presidio sociale di prossimità. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, istituzioni e terzo settore, capace di coniugare sostenibilità, lotta allo spreco e sostegno alle persone più vulnerabili del territorio”.

Aspecon e i servizi alla cittadinanza

Aspecon è un’azienda speciale interamente partecipata dal Comune di Concorezzo, attiva dal 1993 nella gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari rivolta la cittadinanza.

L’azienda opera attraverso le proprie strutture presenti sul territorio, tra cui la farmacia comunale di via De Giorgi e il centro medico Santa Marta in via S. Marta 18, che ospita ambulatori medici e servizi infermieristici. In questo contesto si inseriscono le attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alla popolazione, che comprendono servizi di prevenzione, assistenza ambulatoriale e supporto infermieristico, anche a domicilio.