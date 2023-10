Banda, Consiglio a maggioranza femminile

Per la prima volta nella storia della banda «Giuseppe Verdi» di Sovico si ha un Consiglio direttivo a maggioranza femminile.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del corpo musicale "Giuseppe Verdi" di Sovico si sono svolte nel giorni scorsi col seguente risultato: presidente Marco Gatti, vicepresidente Federica Malacrida, segretario-tesoriere Emilio Galli, consiglieri Lisa Pirota ed Elisa Canzi. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica per tre anni.

«Su cinque componenti, tre sono donne e giovani, dai 25 ai 30 anni - sottolinea il segretario, Emilio Galli - Fiduciosi che l’innovativo contributo femminile, in collaborazione con l’esperienza maschile, maturata in decenni, costituisca un mix perfetto per ottenere degli ottimi risultati, auguriamo ai nuovi eletti un proficuo lavoro».

Anche se l'anno di fondazione del corpo musicale "Giuseppe Verdi" viene ufficialmente datato il 1 gennaio 1908 la storia della banda inizia molto tempo prima. I fratelli Vittore e Angelo Recalcati furono i fondatori del corpo musicale "Giuseppe Verdi". Vittore fu anche il primo maestro della banda, in quegli anni in cui essa si manteneva quasi esclusivamente grazie all'entusiasmo e alla passione dei suonatori, i quali provvedevano di persona al finanziamento di tutte le attività. Una delle prime manifestazioni pubbliche della banda fu nel 1909, alla stazione ferroviaria di Macherio, in occasione dell'arrivo del parroco don Arrigoni che sarà in seguito uno dei principali sostenitori del corpo musicale.

Merita anche di essere ricordata nel 1911 la manifestazione di accoglienza dei reduci dal fronte Libico.

