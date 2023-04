Barabba racconta ai vimercatesi la sua «Passione di Cristo»

Convertito alla fede grazie a quel film che gli ha letteralmente cambiato la vita. Incontro speciale quello che si è tenuto venerdì scorso a Oreno in vista della Pasqua. Ospite d’onore della serata voluta dalla Comunità pastorale è stato Pietro Sarubbi, attore che ha interpretato Barabba nel celeberrimo e discusso film di Mel Gibson «La passione di Cristo». Sarubbi ha raccontato la sua esperienza sul set, ma soprattutto la sua conversione religiosa, avvenuta durante le riprese di un film entrato nella storia.

Dopo aver richiamato il regista, Sarubbi e Gibson si sono organizzati per fissare un incontro a Roma.

«Quando l’ho visto non potevo crederci ovviamente - ha continuato - Gibson mi ha detto che mi aveva già visto recitare in un altro film e aveva capito che io ero perfetto per interpretare il ruolo che aveva in mente. Ancora nessuno sapeva della sua nuova produzione cinematografica».