Basket, cultura, cibo, musica e divertimento... di strada: torna "Lords of Playground"

Street culture, pallacanestro e spettacolo: ingredienti "appetitosi" per una ricetta di successo. A Vimercate l’estate si accende con la nuova edizione di Lords of Playground, in programma sabato prossimo, 21 giugno all’Area Feste in Via degli Atleti.

Basket, cultura urban, cibo e divertimento

L’evento, patrocinato dal Comune di Vimercate, combina il basket 3v3 con la cultura urban, lo street food e il divertimento.

Ci sarà anche Radio Deejay

E' organizzato da LOP Aps e HAKA – Sport Agency, realtà specializzata in Sport Marketing e supportato da Radio Deejay, media partner ufficiale, che sarà presente sul campo con dj set esclusivi e animazione live.

Sfide 3 vs 3 sotto canestro

Nato nel 2008 , Lords of Playground è cresciuto anno dopo anno trasformandosi in un vero e proprio festival urbano. Non solo sport, ma un’esperienza collettiva che unisce sportivi, appassionati, famiglie e curiosi in un contesto vibrante e metropolitano. Sul campo, le sfide saranno ad altissima intensità: squadre maschili e under 18 si sfideranno nel classico formato 3 vs 3, in una competizione che ha già richiamato iscrizioni da tutta la Lombardia.

Lo show

Il cuore pulsante della manifestazione è il Lords of Playground Show, in programma sabato a partire dalle 19.30. Un vero spettacolo a cielo aperto che mixa sport e intrattenimento in un format unico: speaker, effetti luce, presentatori e ospiti speciali trasformeranno il playground in un’arena carica di energia, pronta a esplodere tra canestri spettacolari, giochi a tema e coinvolgimento del pubblico.

A seguire, sarà la volta del LOP Party, una notte all’insegna della musica e del divertimento, con il dj set curato da Radio Deejay che

animerà la zona campo fino a tarda sera.

Il cibo

Attorno al playground, ad arricchire l’esperienza, una selezione dei migliori food truck locali offrirà birre artigianali, piatti street food e proposte gourmet.

L'arte

Non mancheranno dj set, contest, street art e momenti di cultura urbana, a conferma di un format che unisce

passione sportiva e lifestyle.

"Sarà un'esperienza memorabile"

“Un evento estivo che porterà a Vimercate l'energia del basket di strada, la vivacità della musica e i sapori dello street food: Lords of Playground sta per tornare e non vediamo l’ora di accogliere tutti coloro che vorranno passare a divertirsi - spiega Fabrizio Porta, presidente di LOP APS - Vogliamo creare un'esperienza memorabile per tutti i partecipanti, dai giovani atleti alle famiglie, dagli appassionati di basket ai semplici curiosi. Un grazie speciale all’Amministrazione comunale che ha scelto di sostenerci in questo progetto e a tutti gli sponsor e partner che in questi mesi hanno camminato al nostro fianco. Vi aspettiamo numerosi!”.

"Una festa che rafforza il senso di comunità"

“Siamo entusiasti di sostenere questa nuova edizione di Lords of Playground che, dopo qualche anno, torna ad animare Vimercate” aggiunge Mariasole Mascia, vicesindaco e assessore allo Sport. - Come Amministrazione comunale crediamo nell'importanza di promuovere eventi che valorizzino il nostro territorio, offrano opportunità di svago e divertimento per tutti, e rafforzino il senso di comunità creando un'atmosfera di festa che celebri lo spirito estivo e la passione per il basket, coinvolgendo famiglie, appassionati e curiosi di ogni età".

Le iscrizioni

Le iscrizioni al torneo sono aperte online su www.lordsofplayground.it, con due categorie: open maschile e under 18. Ogni squadra riceverà la canotta ufficiale dell’evento, gadget esclusivi e potrà usufruire di spogliatoi e docce.