Basket in carrozzina, Meda e Lentate si preparano per la Eurocup1 Final

Basket in carrozzina, Meda e Lentate si preparano a ospitare la Eurocup1 Final.

Presentata la Eurocup1 Final di basket in carrozzina

Nella serata di martedì 18 aprile 2023, nella sala civica Radio di Meda è stata presentata la Eurocup1 Final. L’evento internazionale di basket in carrozzina, che coinvolgerà anche il territorio di Lentate sul Seveso - oltre che quello medese - dal 28 al 30 aprile, sta prendendo forma. Nella location comunale era presente un pubblico composto da potenziali volontari e addetti ai lavori al quale è stata illustrata la “regia” che Briantea84 sta mettendo in atto per la buona riuscita della kermesse: si è parlato del programma ufficiale, del sistema di trasporti e logistica in generale con un appello finale.

Appello ai volontari per rendersi disponibili durante la kermesse

Infatti, la presentazione è stata l’occasione per rivolgere un invito alla cittadinanza e a tutte quelle persone che hanno desiderio di fare esperienza nel mondo del volontariato, per mettersi in gioco nel corso della tre giorni europea in vari servizi (per sapere di più scrivere a ufficiostampa@briantea84.it).

I ringraziamenti a Briantea84

Una prima parte istituzionale, invece, è stata racchiusa nella presenza di Stefania Tagliabue, assessore allo Sport e vicesindaco del Comune di Meda, di Marco Boffi, assessore allo Sport e vicesindaco del Comune di Lentate sul Seveso, di Josef Jaglowski, coach della UnipolSai Briantea84 Cantù, e di Francesca Ronzoni, responsabile del Cfp Terragni di Meda, cultural partner dell’evento .

“Ringrazio Briantea84 perché sta realizzando questo torneo sul nostro territorio. Ormai da anni c’è una sinergia tra il Comune e questa società, creando sempre eventi di notevole importanza. Ringrazio anche il Comune di Lentate perché ci sta supportando nell’organizzazione”, il commento di Stefania Tagliabue.

Disabilità e sport uniti in un evento unico, coinvolti anche i ragazzi

“Ringrazio anche io Briantea84 perché la nostra città ospita per la prima volta questa manifestazione così importante a livello europeo - le ha fatto eco Marco Boffi - Siamo contenti e soddisfatti, soprattutto con il progetto nelle scuole che stiamo svolgendo per portare i giovani al palazzetto a vivere l’esperienza delle partite. Saranno dei giorni emozionanti”.

Entusiasta anche Francesca Ronzoni:

“Abbiamo un indirizzo all’interno del Cfp Terragni di animatori turistico sportivi. Il progetto c’è sembrato fin da subito in linea con la nostra mission aziendale, per avvicinare i ragazzi al mondo della disabilità perché in aula difficilmente si riescono affrontare queste tematiche, nonostante la buona volontà. Possiamo far toccare con mano la disabilità nel mondo dello sport che farà vivere loro un’esperienza unica. Ringrazio Briantea84 per questa ennesima opportunità”.

In campo le otto squadre più forti a livello europeo