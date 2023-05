"Basta supermercati": petizione e striscione a Giussano

Un nuovo supermercato sbarcherà a Giussano: il Penny market che sorgerà tra via Pietro Nenni e via Milano. Il cantiere ha già aperto e sono subito spuntate le proteste. Venerdì è comparso uno striscione ed è stata lanciata una petizione online.

La demolizione

Nei giorni scorsi il vecchio stabile in via Nenni è stato completamente demolito. Quella che in passato era una storica tessitura poi divenuta una ditta di impianti, dopo il fallimento dell’attività è rimasta in totale stato di abbandono per quasi una ventina d’anni, e ora un nuovo comparto commerciale sta vita per prendere vita: un supermercato.

Progetto di rigenerazione urbana

Il progetto è uno di quelli che rientrano nella rigenerazione urbana, fortemente sostenuta dal Comune. L’area in questione, è al momento un cumulo di macerie e di gru, ma nell’arco di circa un anno, diventerà un punto vendita della catena dei supermercati discount, con parcheggio e un particolare tetto green.

«Dopo tanti anni di abbandono, l’edificio all’incrocio nei pressi dell’asilo nido comunale, avrà una nuova vita, sfruttando la via della rigenerazione urbana - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Felice Pozzi - L’immobile diventerà area commerciale con un punto vendita Penny che avrà determinate caratteristiche, tra le quali un tetto green».

La petizione

L'inizio dei lavori in via Nenni è coinciso anche con una serie di segnalazioni sui social e con l'avvio di una petizione online sulla piattaforma change.org lanciata mercoledì 26 aprile da una giussanese nel tentativo di «bloccare» questa nuova opera. In pochi giorni sono oltre 60 le firme.

«Vorrei sensibilizzare chi di competenza al tema e chiedere che venga interrotta la costruzione a favore di un nuovo spazio verde; a pochi passi dall’ area in costruzione ci sono le scuole elementari e medie, sarebbe bellissimo dare ai giovani un nuovo spazio di aggregazione», ha spiegato la giovane promotrice .

Lo striscione

Venerdì mattina è anche comparso uno striscione sulla cancellata dell'area in costruzione con un messaggio molto chiaro: Meno supermarket e più parchi.

IL SERVIZIO CPOMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA