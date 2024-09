Battesimo ufficiale per l’Inter Club di Villasanta. Si è tenuta ieri sera, venerdì 20 settembre, la cerimonia di inaugurazione dell’associazione che riunisce i tifosi nerazzurri della città: una grande festa che si è tenuta nei locali del Circolo Unione di piazza Martiri di Belfiore, gentilmente offerti per l’occasione.

Durante la serata è stato presentato il direttivo del circolo, composto dal presidente Luigi Tremolada e dai consiglieri Rolando Radaelli, Giancarlo Stucchi, Corrado Tremolada, Paolo Oldani, Federica Nidasio e Claudio Jacomelli. Non solo, perché dopo il ricco buffet, prima dell’immancabile taglio della torta (ovviamente a tinte nerazzurre), è stato anche svelato il maxi striscione con cui l’Inter Club della città sarà presente alle partite della propria squadra del cuore.

Enorme la soddisfazione del direttivo a conclusione dell'evento:

"Una bellissima serata di festa e di sport. Siamo molto contenti anche del successo che l’iniziativa sta riscontrando dato che in questi primi giorni di attività abbiamo già raccolto più di 160 adesioni, di cui moltissimi giovani. L’obiettivo è proseguire su questa strada e continuare a richiamare tifosi interisti da Villasanta, ma anche dal circondario. Del resto ci chiamiamo “Internazionale”, proprio perché l’amore per la nostra squadra non conosce confini. Ringraziamo ancora il Circolo Unione per averci ospitato in occasione della serata di inaugurazione. E sempre forza Inter".