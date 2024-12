Nella giornata di domenica 1 dicembre, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di BCC Carate Brianza, si è svolta, alla presenza dei familiari, la cerimonia di intitolazione dell'auditorium della banca a Vittorio Ghezzi, imprenditore, dirigente sportivo e figura storica del Credito Cooperativo È stata annunciata inoltre la costituzione della Fondazione BCC Carate Brianza e fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento del progetto di fusione con BCC Treviglio.

BCC Carate Brianza celebra la memoria di Vittorio Ghezzi

Un giorno significativo e ricco di annunci per BCC Carate Brianza, che ha riunito Soci, autorità e la comunità locale presso il proprio auditorium, che da ieri, domenica 1 dicembre, è ufficialmente intitolato a Vittorio Ghezzi, figura storica del Credito Cooperativo e simbolo dei valori che ispirano l’Istituto.

L'evento, che ha coinciso con l’Assemblea ordinaria dei Soci, ha rappresentato un’occasione per onorare il centenario dalla nascita di Ghezzi, leader visionario e promotore instancabile della cooperazione. Durante il suo intervento, il Presidente

del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza Ruggero Redaelli ha ricordato con emozione il contributo poliedrico di Ghezzi: imprenditore, dirigente sportivo e cooperatore, nonché guida della Federazione Lombarda e, successivamente, di Iccrea, sempre con il cuore saldamente radicato nella sua Carate Brianza.

La fusione con BCC Treviglio

Nell’ambito della stessa Assemblea, sono state date alcune informazioni in merito alla fusione con BCC Treviglio, un passaggio strategico che segna l’inizio di una nuova fase per l’istituto, in vista del quale è stato proposto il passaggio del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a 7, che garantirà un’efficace azione amministrativa, una corretta dialettica interna e un’idonea partecipazione e diversificazione della sua composizione, così come soddisferà le esigenze di

rappresentatività territoriale della compagine sociale. Questo processo mira a rafforzare ulteriormente il sostegno al territorio, ampliando la capacità operativa e l’efficacia del Credito Cooperativo nel rispondere alle sfide economiche e sociali della comunità locale e delle aree limitrofe.

Il Presidente Ruggero Redaelli ha dichiarato:

«La fusione con BCC Treviglio è un passo naturale per garantire la crescita e la competitività della nostra Banca, unendo le risorse di due istituti che condividono la stessa missione: essere al servizio delle persone, delle famiglie e delle imprese. Questo progetto rappresenta un ponte verso il futuro, costruito sui solidi valori che Vittorio Ghezzi ci ha lasciato in eredità».

La Fondazione

In occasione dell'Assemblea, è stata inoltre annunciata la costituzione della Fondazione BCC Carate Brianza, un’iniziativa che consolida l’impegno della Banca nel promuovere lo sviluppo culturale, sportivo, sociale e solidale del territorio. La

Fondazione opererà come un catalizzatore per progetti innovativi e sostenibili, rafforzando la connessione tra la Banca e la comunità.

«Intitolare il nostro auditorium a Vittorio Ghezzi e, nello stesso momento, dare vita alla Fondazione, non è un caso. Ghezzi ci ha insegnato che tradizione e innovazione non sono antitetiche, ma complementari. Con la Fondazione, vogliamo portare avanti quello sguardo lungimirante, traducendo i valori cooperativi in azioni concrete per il bene della comunità, potenziando il welfare territoriale», ha aggiunto Redaelli.

La cerimonia di intitolazione dell’auditorium e gli annunci fatti nel corso dell’Assemblea riflettono una visione chiara: quella di una banca che cresce insieme al suo territorio, onorando il passato ma guardando con determinazione alle sfide future. BCC Carate Brianza continua così a mettere al centro i valori cooperativi, con il cuore rivolto alla comunità e lo sguardo proiettato verso nuove opportunità di crescita e sviluppo.