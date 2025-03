Un bilancio d’esercizio connotato da indicatori e parametri patrimoniali, reddituali e gestionali positivi in tutti i comparti di attività della Banca, quello che verrà discusso ed approvato durante la prossima Assemblea dei Soci di BCC Carate Brianza in programma per domenica 4 maggio.

BCC Carate Brianza cresce ancora

La BCC di Carate Brianza ha chiuso l’esercizio 2024 confermando il trend positivo degli ultimi anni raggiungendo il miglior risultato di sempre. I successi conseguiti dall’Istituto riflettono una gestione attenta e prudente, in grado di generare valore anche per i Soci e per il Territorio. Si tratta di un bilancio solido che, oltre a confermare la crescita aziendale sotto molteplici aspetti, si inserisce in un anno particolarmente significativo per un’operazione straordinaria che la Banca sta perfezionando: il progetto di fusione per incorporazione della BCC di Treviglio rispetto al quale la BCE ha espresso parere favorevole pochi giorni fa.

I numeri più rilevanti

Tra i dati di maggiore rilevanza, l’utile lordo è pari a 48,8 milioni di euro e al netto delle imposte ammonta a 41,2 milioni di euro. Si conferma così ancora una volta il trend di crescita degli anni precedenti, sia dal punto di vista della redditività che della solidità patrimoniale. I dati di bilancio, pur in presenza di un mercato del credito debole che ha riflesso le difficoltà legate alla ridotta domanda di finanziamenti da parte di famiglie e imprese, confermano la vocazione della BCC di Carate Brianza a sostegno dell’economia territoriale.

Gli impieghi netti verso la clientela – prevalentemente PMI e famiglie – si attestano a 1,8 miliardi di euro, in crescita di oltre il 5% rispetto a fine 2023 con un significativo miglioramento della qualità del credito. In particolare, è costante l’attenzione alle attività di contenimento delle partite deteriorate nette che si riducono di oltre il 50%, portando il rapporto sul totale dei crediti netti allo 0,88%. Anche l’indice di copertura delle sofferenze sale ulteriormente, attestandosi a oltre l’80%, mentre il tasso complessivo dei Non Performing Loans sale di 7 punti raggiungendo la percentuale di copertura del 70%.

La fiducia dei risparmiatori premia ancora una volta l’Istituto, traducendosi in una raccolta complessiva di 5,1 miliardi di euro, in netta crescita (+7,9%) rispetto all’esercizio 2023. Al risultato hanno contribuito l’incremento della raccolta diretta (+6,1%) e della raccolta indiretta (+10,4%). Un dato che contraddistingue in positivo la gestione della BCC è il rapporto tra risparmio gestito e raccolta indiretta che supera il 51% evidenziando che a fine anno 2024 la raccolta indiretta traguarda 2,2 miliardi di euro e il risparmio gestito 1,2 miliardi di euro.

Dato positivo anche per il margine di intermediazione che ha superato la soglia dei 100 milioni di euro (+10,54%) grazie alla componente dei ricavi da servizi, incrementata dell’8,5%.

Confermato anche un elevato livello di patrimonializzazione, con l’indice di solidità CET1 Ratio che si attesta al 21,86% – di gran lunga superiore al minimo richiesto dall’Autorità di Vigilanza – e il Total Capital Ratio che ha raggiunto il 22,45%. Nel complesso, a fine esercizio 2024, il totale dei fondi propri ai fini di vigilanza si attesta a oltre 360 milioni di euro, migliorando ulteriormente la già apprezzabile solidità patrimoniale della BCC Carate Brianza.

In crescita anche la compagine sociale della Banca, che ha raggiunto quota 7.024 segnando un aumento percentuale del 10% con l’ingresso di 704 nuovi Soci. Occorre sottolineare che il Consiglio d’Amministrazione, nella riunione del 14 marzo, ha confermato l’accantonamento a “Fondo Mutualità e Welfare Territoriale” per 5 milioni di euro, notevolmente incrementato rispetto a 1,5 milioni di euro stanziato nel bilancio chiuso al 31/12/2023. E’ stato, inoltre, proposto dal Consiglio d’Amministrazione la distribuzione di dividendi ai Soci nella misura del 4% sulle quote di capitale versato, rendimento superiore a quello dei Titoli di Stato decennali.

Gli interventi del Direttore Generale e del Presidente

«Chiudiamo l’esercizio con un risultato economico molto positivo, in crescita rispetto all’anno precedente – commenta Remo Mariani, Direttore Generale – così come migliorano ulteriormente gli indicatori patrimoniali CET1 e Total Capital Ratio. Il successo di questi numeri nasce dalla passione, dalla dedizione e professionalità che i nostri collaboratori ripongono nel lavoro quotidiano, con il loro talento e il loro impegno. Sottolineo, in particolare, che la Banca, nell’ultimo anno, si è fatta forte promotrice di finanziamenti dedicati ai giovani interessati all’acquisto di immobili residenziali a basso impatto energetico attraverso il “mutuo BCC under 36”. Attraverso le nostre filiali abbiamo ben presidiato le richieste di sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio, secondo il valore di prossimità tipicamente della nostra Banca».

«Il nostro impegno di Banca di Comunità si concretizza quotidianamente nel sostenere attività di welfare sociale e nel promuovere iniziative che migliorano la qualità delle relazioni sociali e della vita nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, della cultura e dello sport nel territorio di competenza della Banca stessa. Il Fondo Mutualità e Welfare è il simbolo di questa missione: non solo un aiuto concreto per chi ha bisogno, ma un segno tangibile del nostro legame con i Soci e con il territorio in cui vivono e lavorano», sottolinea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ruggero Redaelli aggiungendo: «Essere una Banca locale e mutualistica significa investire in progetti che abbiano un impatto reale sul territorio e sulle persone e nel 2024 molta parte del nostro lavoro si è concentrata in questa azione, sia a livello di energie che di investimenti. Sotto questo profilo, nel 2024, sicuramente più dell’anno scorso, la nostra Banca non ha fatto mancare la sua presenza con contributi per 1,5 milioni di euro, utilizzando quasi interamente la quota stanziata nel bilancio dello scorso anno e con sponsorizzazioni per circa 200 mila euro. Fra l’altro, il 2024 è stato un anno ricco di manifestazioni ed eventi che sono state organizzate direttamente dalla nostra Banca per i Soci e per le nostre comunità. Ma vogliamo fare di più: a riconferma dell’impegno della Banca a favore del territorio, incrementeremo a 5 milioni di euro la dotazione del Fondo Mutualità e Welfare, di cui una parte verrà devoluta come capitale di dotazione alla neocostituita “Fondazione BCC Carate Brianza” per realizzare progetti ed attività a favore della compagine sociale in maniera diversificata rispetto alla Banca. Infine, sono molto soddisfatto dei robusti risultati di bilancio conseguiti: sono il frutto dell’impegno straordinario delle persone che lavorano ogni giorno nella nostra Banca. A loro, insieme al Consiglio di Amministrazione, va il mio più sentito ringraziamento».

Assemblea dei Soci, momento decisivo

L’Assemblea dei Soci del 4 maggio rappresenterà un momento decisivo nella storia e per il futuro della BCC Carate Brianza, in quanto sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2024 nonché ad intraprendere un nuovo percorso strategico di crescita e innovazione che mira a rafforzare il ruolo della Banca come punto di riferimento per una comunità ancora più estesa.