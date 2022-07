Bcc Carate Brianza in campo con la Folgore Caratese

Anche quest’anno Bcc Carate Brianza scende in campo al fianco della «Us Folgore Caratese».

Accordo fra la banca e la società di calcio di Carate Brianza

È un connubio storico quello tra la banca e la società calcistica che non è mai venuto meno nel corso degli anni, una sponsorizzazione storica per la quale nei recenti campionati la Bcc aveva optato per seguire maggiormente le categorie juniores e giovanili.

Per la stagione sportiva 2022-2023 la banca farà invece ritorno sulle maglie della compagine calcistica come main sponsor anche per la prima squadra. È stato infatti siglato in questi giorni l’accordo che permetterà di supportare lo storico sodalizio con la squadra che si appresta ad iniziare la preparazione per il campionato di serie D. Nella sede della banca si sono incontrati per l’ufficializzazione dell’accordo il presidente di Bcc Carate Ruggero Redaelli, il presidente della Us Folgore Caratese Giorgio Borgonovo ed il nuovo direttore sportivo Mauro Borghetti. È una partnership che nasce dalla profonda condivisione dei valori chiave dell’universo sportivo come spirito di squadra e rispetto dell’avversario. Ma anche un segno di prossimità al territorio, ai suoi tifosi e agli appassionati che supportano la squadra.

«Quella tra Bcc Carate Brianza e Folgore Caratese è una partnership, continuativa, che perdura fin dalla nascita della società calcistica - ha rimarcato Redaelli - Un rapporto forte e solido, basato su fiducia reciproca e cooperazione nell’ambito delle diverse attività svolte in questi anni. Da oltre cento anni il nostro istituto è e vuole continuare ad essere, per il futuro, punto di riferimento per le attività locali, fattore di sviluppo non solo economico, ma anche sociale del territorio. Bcc Carate Brianza, come banca del territorio, è onorata di sostenere Folgore Caratese anche per questa stagione, condividendo e promuovendo i valori dello sport, soprattutto agonistico. E’ una stagione ricca di cambiamenti e novità quella che Folgore Caratese si appresta ad iniziare, a partire dalla direzione, con un rinnovamento della rosa grazie ai nuovi acquisti che, ne sono certo, faranno la differenza. E, ancora una volta, la società può contare sul pieno supporto della nostra banca, quest’anno in qualità di partner principale della prima squadra. Da parte mia e di tutta la banca, i migliori auguri per il campionato».