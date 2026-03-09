Bcc Carate e Treviglio ha celebrato l’8 marzo con un concerto speciale

Grande partecipazione ed emozione, sabato sera a Carate Brianza, per il concerto Resonating Light del Coro Enjoy voluto dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate e Treviglio per i propri soci.

Un appuntamento che ha saputo unire qualità artistica e valore simbolico, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna.

La serata all’Auditorium Vittorio Ghezzi

La serata ospitata nell’Auditorium Vittorio Ghezzi si è trasformata in un autentico momento di comunità: una sala gremita, un pubblico attento e coinvolto, e sul palco un coro interamente femminile capace di trasmettere energia, sensibilità e forza espressiva.

Un concerto al femminile che attraverso il canto si mettono in gioco per creare legami e bellezza condivisa. Il Coro Enjoy è un’associazione culturale nata nel 2017 a Cesano Maderno, composta da coriste non professioniste accomunate dalla passione per la musica e dalla volontà di crescere insieme attraverso lo studio e la pratica corale.

Guidato dal direttore Raffaele Cifani, il coro propone un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e profana alla world music fino al vocal pop a cappella, con arrangiamenti originali e una cifra stilistica riconoscibile. Il canto diventa così strumento di coesione e partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

Il presidente di Bcc Carate e Treviglio e l’omaggio alle donne

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli, che nel suo intervento ha dichiarato:

«Sostenere eventi culturali come questo significa investire nel futuro del nostro territorio rafforzando la crescita educativa e rinsaldando i legami della comunità. Alla vigilia dell’8 marzo, questo concerto assume un significato ancor più profondo: attraverso la musica celebriamo il talento, la sensibilità e la forza delle donne che ogni giorno contribuiscono a rendere più coesa e più umana la nostra società. Essere banca di comunità vuol dire anche questo: accompagnare e valorizzare le esperienze che generano bellezza e condivisione».

Il titolo dell’evento, lo stesso dell’ultimo album del coro, è diventato il filo conduttore della serata: una “luce che risuona” come metafora della presenza femminile nella società. Le voci del coro hanno dato forma a un messaggio intenso e attuale: l’esperienza e la sensibilità delle donne rappresentano una ricchezza viva, capace di illuminare il presente e di dialogare con le nuove generazioni.

Lungo e caloroso l’applauso finale, a conferma del successo di una serata che ha saputo coniugare qualità musicale, partecipazione e significato. Resonating Light non è stato solo un concerto, ma un’esperienza condivisa di bellezza e consapevolezza, nel segno dell’8 marzo e dei valori della comunità e di BCC Carate e Treviglio.