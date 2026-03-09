Evento

Bcc Carate e Treviglio ha celebrato l’8 marzo con un concerto speciale

All'Auditorium Vittorio Ghezzi il Coro Enjoy, diretto da Raffaele Cifani, ha conquistato il pubblico con un concerto tutto al femminile.

Carate Brianza · 09/03/2026 alle 11:10

Grande partecipazione ed emozione, sabato sera a Carate Brianza, per il concerto Resonating Light del Coro Enjoy voluto dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate e Treviglio per i propri soci.

Un appuntamento che ha saputo unire qualità artistica e valore simbolico, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna.

La serata all’Auditorium Vittorio Ghezzi

La serata ospitata nell’Auditorium Vittorio Ghezzi si è trasformata in un autentico momento di comunità: una sala gremita, un pubblico attento e coinvolto, e sul palco un coro interamente femminile capace di trasmettere energia, sensibilità e forza espressiva.

Un concerto al femminile che attraverso il canto si mettono in gioco per creare legami e bellezza condivisa. Il Coro Enjoy è un’associazione culturale nata nel 2017 a Cesano Maderno, composta da coriste non professioniste accomunate dalla passione per la musica e dalla volontà di crescere insieme attraverso lo studio e la pratica corale.

Guidato dal direttore Raffaele Cifani, il coro propone un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e profana alla world music fino al vocal pop a cappella, con arrangiamenti originali e una cifra stilistica riconoscibile. Il canto diventa così strumento di coesione e partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

Il presidente di Bcc Carate e Treviglio e l’omaggio alle donne

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli, che nel suo intervento ha dichiarato:

«Sostenere eventi culturali come questo significa investire nel futuro del nostro territorio rafforzando la crescita educativa e rinsaldando i legami della comunità. Alla vigilia dell’8 marzo, questo concerto assume un significato ancor più profondo: attraverso la musica celebriamo il talento, la sensibilità e la forza delle donne che ogni giorno contribuiscono a rendere più coesa e più umana la nostra società. Essere banca di comunità vuol dire anche questo: accompagnare e valorizzare le esperienze che generano bellezza e condivisione».

Il titolo dell’evento, lo stesso dell’ultimo album del coro, è diventato il filo conduttore della serata: una “luce che risuona” come metafora della presenza femminile nella società. Le voci del coro hanno dato forma a un messaggio intenso e attuale: l’esperienza e la sensibilità delle donne rappresentano una ricchezza viva, capace di illuminare il presente e di dialogare con le nuove generazioni.

Lungo e caloroso l’applauso finale, a conferma del successo di una serata che ha saputo coniugare qualità musicale, partecipazione e significato. Resonating Light non è stato solo un concerto, ma un’esperienza condivisa di bellezza e consapevolezza, nel segno dell’8 marzo e dei valori della comunità e di BCC Carate e Treviglio.

