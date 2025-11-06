BCC Carate e Treviglio incontra i giovani soci per parlare di impresa e futuro

Ispirare, aggregare e creare nuove opportunità tra i giovani del territorio. Quest l’obiettivo dell’incontro che si è svolto martedì 4 novembre, allo Sporting Club di Monza, promosso da BCC Carate e Treviglio e dedicato ai Giovani Soci della banca.

L’iniziativa rientra nel programma dedicato ai Giovani Soci della banca, che prevede durante l’anno attività sportive, culturali e formative, con l’obiettivo di creare una comunità attiva, consapevole e capace di generare valore condiviso.

“Start(ing) Up Yourself – la visione dietro Dermaself”, questo il titolo dell’evento, che ha proposto un case study di imprenditorialità nel beauty-tech con la testimonianza di Elena Setaro, CEO e co-founder di Dermaself, startup che unisce tecnologia, dermatologia e digitale per offrire soluzioni personalizzate di skincare.

Dopo l’intervento della relatrice, la serata è proseguita con un momento di networking, occasione per conoscersi, scambiare idee e costruire relazioni professionali in un contesto stimolante.

“Questa serata nasce per offrire ai Giovani Soci BCC Carate e Treviglio un’occasione diversa dal solito, un momento di ispirazione e confronto, ma anche di relazioni e connessioni. Crediamo che la crescita passi non solo dai progetti economici, ma anche da esperienze che aiutano a guardare avanti con fiducia. Le startup rappresentano proprio questo spirito: il coraggio di innovare, di mettersi in gioco, di trasformare un’idea in realtà. Ed è lo stesso spirito che vogliamo alimentare come banca del territorio, vicina ai giovani e ai loro sogni. Un ringraziamento speciale va a Elena Setaro e a Dermaself per aver condiviso con noi un’esperienza di impresa che unisce tecnologia, bellezza e visione: un esempio concreto di come passione e determinazione possano generare valore.” commenta Ruggero Redaelli, Presidente BCC Carate e Treviglio.

«Credo che fare impresa significhi avere il coraggio di partire da sé: dalle proprie esperienze, fragilità e intuizioni. Dermaself è nata così, dall’idea di trasformare un problema personale in una soluzione tecnologica capace di aiutare migliaia di persone. Raccontare questa storia con BCC è un modo per ispirare chi sogna di creare qualcosa di proprio, unendo visione, impatto e realtà quotidiana . Spiega Elena Setaro – Ogni startup nasce infatti da una domanda che ci brucia dentro. Nel mio caso era: perché prendersi cura della pelle deve essere così complicato? Dermaself è la risposta che abbiamo costruito passo dopo passo, unendo tecnologia e umanità. Duarante l’incontro con i giovani soci ho voluto condividere la visione che ogni impresa può nascere da una storia personale.»