Belen, pancione nudo in giardino in una villa da sogno della Brianza

Il pancione di Belen Rodriguez fa impazzire i suoi fan su Instagram, e anche tutta la Brianza, in particolare i sulbiatesi. Si, avete capito bene.

La bellissima showgirl si trova in dolce attesa e proprio sul suo profilo Instagram, nei giorni scorsi, ha annunciato che la seconda figlia, è pronta a venire al mondo. Si chiamerà Luna Marie.

A Sulbiate sono tutti pazzi per Belen

Belen si è concessa una pausa per coccolarsi il suo pancione e ha postato foto intriganti che sono state scattate in una dimora di delizia di Sulbiate. Una foto con il pancione nudo, in bikini, scattata nella notte, ha mandato in delirio i suoi milioni di fan.

In paese non si parla d'altro. C'è chi giura di averla vista scorazzare per Sulbiate a bordo di un Suv, chi l'ha vista passeggiare a piedi in compagnia delle amiche.

L'unica certezza è che Belen ha realmente soggiornato in paese guidato dal sindaco Carla Della Torre.

Quest'ultima, raggiunta telefonicamente, ha dichiarato di non essere al corrente della presenza di Belen a Sulbiate.

Innamorata di Sulbiate

Dal canto suo sembra che la Rodriguez sia rimasta incantata dalla bellezza e dalla tranquillità di Sulbiate. E non è escluso che possa proseguire, in paese, la dolce attesa di Luna Marie anche nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la gravidanza la showgirl ha dichiarato di aver sofferto di nausee e di particolare stanchezza durante i primi mesi ma ora ha ammesso di stare meglio e di essere impaziente di poter finalmente tenere tra le braccia la sua bambina.

Un forte desiderio di maternità

Ricordiamo che Belen, dopo la nascita del piccolo Santiago (il suo primogenito nato dalla storia con il ballerino Stefano De Martino) non aveva mai nascosto il forte desiderio di diventare di nuovo mamma.

Questa gioia sta finalmente per arrivare. Il nome scelto per la piccola è Luna Marie, scelto di comune accordo non solo con il futuro papà Antonino Spinalbese, ma anche con Santiago.

In molti si chiedono quando succederà il lieto evento. A svelarlo è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram, pubblicando sulle storie una foto durante un’ecografia e rivela che alla nascita di sua figlia non manca poi così tanto...

Ampio servizio sul soggiorno della bellissima Belen a Sulbiate lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 8 giugno 2021.