Bellusco, Avis e Aido festeggiano 50 e 40 anni di attività

Serata di festa per Avis e Aido Bellusco: le due sezioni hanno infatti celebrato rispettivamente 50 e 40 anni di attività sul territorio. Ieri, sabato 19 novembre 2022, in tantissimi hanno preso parte all'iniziativa andata in scena al cineteatro San Luigi.

Due colonne portanti della comunità

Avis e Aido rappresentano ormai due colonne portanti della comunità belluschese. Le due associazioni nel corso degli anni hanno saputo coinvolgere sempre più tesserati, che regolarmente si recano all'ospedale di Vimercate per eseguire le loro donazioni. Proprio in occasione del 50esimo anniversario di attività, Avis Bellusco ha voluto "premiare" i suoi donatori più attivi, consegnando i tradizionali riconoscimenti. In cinque hanno ottenuto il più ambito, ossia il distintivo d'oro con brillante, che si assegna a chi ha superato le 120 donazioni: Fabrizio Brambilla, Christian Lama, Umberta Magri, Alberto Parolini e Ernesto Rota.

La consegna dei distintivi

La consegna dei distintivi è avvenuta nel corso di una serata magistralmente condotta da Eugenio Colombo, che ha intrattenuto tutti i presenti con la sua compagnia dialettale e il coro. Presenti all'evento, andato in scena dopo la Santa Messa del Donatore officiata in chiesa parrocchiale, anche il sindaco di Bellusco Mauro Colombo e i vertici dell'Avis locale e sovracomunale. A conclusione della serata si è quindi tenuto uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia filodrammatica Don Giorgio, accompagnato da un concerto della corale parrocchiale Santa Giustina. Ovviamente molto soddisfatti gli attuali referenti delle sezioni, Rodolfo Passoni e Pia Misani, da anni ormai impegnati attivamente nella crescita e nello sviluppo delle due associazioni, che possono contare circa 175 (Avis) e 451 (Aido) tesserati.

Una storia di impegno nel sociale

La serata di ieri, sabato, è stata anche l'occasione per ripercorrere la storia delle due sezioni, da sempre protagoniste sul territorio belluschese, ma non solo. Una storia di impegno nel sociale testimoniata dalla mostra allestita all'esterno del Municipio dalle due sezioni con la collaborazione dell'Amministrazione comunale.

"Due traguardi importanti nella cultura del dono, che il nostro paese ha raggiunto grazie alla generosità di centinaia di nostri concittadini e all'impegno dei coordinatori dei gruppi locali - si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bellusco - E' una mostra che ricorda, insegna, invita".

Mezzo secolo di storia

Tantissime le iniziative portate avanti in questo mezzo secolo di storia, in cui tra le associazioni e il territorio belluschese si è creato un legame sempre più solido e profondo.

"Era il marzo 1972 quando a Bellusco si aprì la Sezione dell’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue - raccontano gli attuali referenti - In un’ala del Municipio fu messo a disposizione un locale per la sede sociale e ci fu l’inaugurazione con la “benedizione del labaro”. Prima di allora, però, era già iniziata l’attività dei Volontari. Il gruppo di riuniva nell’abitazione del commendator Mario Biella, primo Presidente dell’Avis di Bellusco e promotore dell’Avis di Vimercate, insieme all’amico Fortunato Valtolina. Fu grazie alla volontà e all’impegno del comm. Biella che si aprì la sezione di Bellusco; in questa iniziativa fu validamente affiancato dai soci fondatori, Luciano Parolini, Dante Biella e Rodolfo Passon"

La prima segretaria fu Giampiera Vismara

"La prima Segretaria dell’Avis di Bellusco fu Giampiera Vismara. Negli anni successivi altri belluschesi, tra cui il compianto Franco Stucchi, hanno affiancato Rodolfo Passoni, referente storico dell’AVIS locale e ancora oggi rappresentante della Sezione di Bellusco nel Consiglio Direttivo di Vimercate, coadiuvato da Pia Misani. In questi 50 anni la comunità di Bellusco si è distinta per le iniziative di sensibilizzazione della popolazione e per i positivi risultati ottenuti. Oltre alle tradizionali “Feste del Donatore”, con la premiazione dei donatori benemeriti, a Bellusco si sono organizzati concerti e tornei sportivi, con squadre costituite anche da donatori. Proseguono anche le attività di collaborazione con le Scuole, che ospitano periodicamente gli esperti dell’Avis per incontri con gli alunni e gli insegnanti. Da alcuni anni la Scuola Secondaria di I grado di Bellusco utilizza il Diario Avis per le comunicazioni scuola-famiglia e partecipa anche al Concorso per “La miglior copertina del diario”. La Sezione di Bellusco fa parte del Gruppo Avis di Vimercate, che comprende anche alcuni Comuni del territorio. Oggi a Bellusco si contano n. 175 volontari effettivi, oltre a centinaia di donatori emeriti, che non possono più donare per motivi di salute o di età. Nel 1982 a Bellusco fu aperta anche la Sezione AIDO, l’Associazione dei Donatori di Organi. Anche per l’Aido il referente locale è Rodolfo Passoni".