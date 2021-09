Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco, via al conto alla rovescia. Si avvicina l'appuntamento con la storica corsa podistica, in programma domenica 26 settembre 2021.

Un tuffo nel passato

Dopo il rinvio dello scorso anno per ovvie ragioni legate al Covid-19, la "Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco" è pronta a riprendersi la scena. La storica corsa podistica, riportata alla ribalta nell'aprile del 2019 grazie alla voglia e alla caparbietà dei runner Andrea Stucchi e Matteo Ripamonti, e al gruppo "Energy Team", è programmata per domenica 26 settembre. Quella che andrà in scena sarà l'edizione numero 21: nata alla fine degli anni '70, la manifestazione si è tenuta annualmente dal 1977 al 1995, anno dell'ultima edizione. Fino appunto al 2019, quando Andrea e Matteo sono riusciti a riproporla e rimetterla in calendario. Una scelta decisamente apprezzata dai runner lombardi, che hanno partecipato in massa a un evento che profuma di storia. La formula, infatti, non è cambiata: i chilometri da percorrere saranno 27, rigorosamente a coppie, lungo un percorso che ricalcherà quello studiato nel ‘77.

Sport, ma non solo

L'edizione 2021 della "Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco" sarà all'insegna dello sport, ma non solo. Tutti i proventi della manifestazione, infatti, saranno devoluti all'Associazione Silvia Tremolada, onlus che si occupa di favorire l'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva. L’associazione opera attivamente erogando i propri servizi con la filosofia del volontariato e della collaborazione con figure professionali a circa 250 ragazzi attraverso le discipline del nuoto, dell’equitazione, delle bocce, del calcio, della pallavolo e del tennis.

Bandiera blu

La "Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco" 2021 arriverà a coronamento di un fine settimana decisamente importante per il Comune di Bellusco. Nella giornata di sabato 25 settembre, infatti, il paese riceverà ufficialmente la "Bandiera blu", riconoscimento conferito da Anci e Fidal alle città impegnate nella promozione della salute e di stili di vita sani attraverso il cammino e la corsa nel contesto urbano. Un premio importante, consegnato direttamente dalle mani del campione olimpico a Mosca 1980 Maurizio Damilano.