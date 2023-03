La storica bidella e colonna del palio del paese e la ristoratrice per una vita dietro i fornelli.

Bellusco piange due grandi donne. La scorsa settimana si sono spente a poche ore di distanza l'una dall'altra Maria Rosa Magni e Attilia Trezzi.

La bidella e volontaria

Maria Rosa Magni, 84 anni, è stata per decenni un punto di riferimento per la scuola del paese e per una vita una colonna del Palio di Santa Giustina. Bellusco piange Maria Rosa Magni, mitica bidella, scomparsa la scorsa settimana a 84 anni. Belluschese doc, cresciuta nel cortile dei Lacè, era stata nel mondo della scuola per quasi trent’anni, prima alla materna e poi, a lungo, alla scuola media . Una figura d’altri tempi. Severa e per certi versi temuta anche dagli alunni, era però al contempo molto amata dai ragazzi per la sua genuinità e il buon cuore.

Ma l’84enne era stata anche una vera e propria colonna del Palio dei rioni di Santa Giustina e in particolare del rione Dante, occupandosi della raccolta fondi e dell'organizzazione della sfilata.

La ristoratrice

Attilia Trezzi, 85 anni, aveva invece trascorso una vita nella cucina del noto bar ristorante Valentino, attività storica aperta nel 1934 dalla famiglia del marito Luigi Corti e ora gestita dai figli. Una figura d’altri tempi capace, insieme al marito, di creare un rapporto stretto con clienti e fornitori, molti di loro diventati veri e propri amici di famiglia. Una dedizione straordinaria al lavoro quella di Attilia, che aveva continuato a scendere in cucina e nella sala del ristorante anche quando era andata in pensione.