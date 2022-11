Bellusco piange la storica insegnante Angela Colombo

Addio ad Angela Colombo, storica insegnante di Bellusco. La donna si è spenta ieri, martedì 8 novembre 2022, all'età di 71 anni: è stata tra le fondatrici del metodo relazionale "Aquilone".

Una vita dedicata all'insegnamento

Una vita dedicata all'insegnamento, declinato in ogni sua forma. E' quella vissuta da Angela Colombo, storica maestra di Bellusco scomparsa ieri a 71 anni. Nata e cresciuta in paese, la donna ha trascorso tutta la sua vita lavorativa tra i banchi di scuola. In particolare a Trezzano Rosa, dove ha insegnato per tanti anni e dove ha festeggiato il traguardo della pensione.

"Mia mamma ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento e, più in generale, all'aiuto del prossimo - spiega il figlio Alessio - Si è sempre messa a disposizione degli altri, cercando di offrire il suo contributo: c'è sempre stata per tutti. Ha iniziato a lavorare alla primaria di Bellusco, dopodiché ha girato altre scuole del territorio. Il periodo più lungo l'ha trascorso a Trezzano Rosa, dove ha concluso il suo percorso lavorativo prima di andare in pensione".

Molto attiva sul territorio, Angela Colombo era nota anche per il suo matrimonio con il famoso artista Ennio Bencini. Un amore da cui erano nati i figli Alessio, Alma e Adriano.

"Siamo stati molto fortunati, in casa nostra non sono mai mancati gli stimoli e la cultura - continua Alessio - Ogni sera avevamo un ospite, che fosse un artista amico di papà o una collega di mamma. In generale abbiamo sempre potuto contare su genitori speciali: mamma era sempre solare, allegra, disponibile. Non ha mai perso serenità".

Il "metodo Aquilone"

L'amore per l'insegnamento, come detto, ha caratterizzato tutta la vita di Angela Colombo. Lo testimonia anche la creazione del "metodo Aquilone", sviluppato concretamente una volta raggiunta la pensione con la collaborazione del collega, anch'egli di Bellusco, Danilo Casati. Un metodo in grado di crescere via via con il passare degli anni e di raggiungere anche gli ambiti universitari.

"Il metodo Aquilone si basa su una mappa, all’interno della quale vengono messe in evidenza le principali componenti dell’animo umano - si legge sul sito dell'associazione - Come tutte le mappe costituisce soltanto una rappresentazione parziale del "territorio" che intende descrivere, tuttavia consente a ciascuno di individuare la sua collocazione e di orientarsi nelle dinamiche specifiche che sperimenta nel rapporto con la realtà. Il metodo Aquilone è stato sperimentato prima su alcuni volontari presso la Casa di Ritiri Spirituali dei padri Barnabiti di Eupilio, in seguito è stato proposto in altre sedi. Oggi è presente in ambito scolastico come strumento di educazione alla conoscenza di sè, alla conoscenza dell'altro e alla cittadinanza attiva per alunni, genitori e insegnanti".

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, l'associazione, con sede a Monza, ha voluto ricordare Angela Colombo con le parole del presidente Maretta Spreafico Vismara.