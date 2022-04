Bellusco piange l'amato monaco residente in California. Classe 1942, padre Andrea Colnaghi è scomparso nella giornata di Pasqua: si era trasferito negli Stati Uniti negli anni '80.

L'annuncio della scomparsa è stato dato pochi minuti fa dall'Amministrazione comunale di Bellusco. Il Comune ha voluto ricordare l'amato monaco con un toccante post apparso su Facebook. Da quanto appreso, il monaco camaldose si sarebbe spento in seguito a un malore occorsogli nei giorni scorsi.

"Monaco camaldolese, padre Andrea Colnaghi aveva lasciato l'Europa negli anni Ottanta, trasferito in America, dove è stato al servizio del suo Ordine a San Francisco - si legge nel post - Un belluschese nel mondo, che però non aveva mai perso i contatti con la sua terra, con le sue radici. Se Padre Andrea Colnaghi non ha mai dimenticato la sua Bellusco, neppure i belluschesi lo hanno dimenticato: un legame fatto di lettere, di visite, di pensieri e attenzioni. Essere parte di un mondo più grande è anche fatto di persone, di storie, di legami, come quello che ci ha accomunati per anni a Padre Andrea".