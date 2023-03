Bellusco piange l'ex sindaco e storico volontario Edoardo Brioschi

Bellusco in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco e storico volontario Edoardo Brioschi. L'uomo, classe 1939, aveva guidato il paese negli anni '60 e successivamente era stato presidente dell'associazione "Amici della Parrocchia".

Il ricordo dell'Amministrazione comunale

Un uomo forte e determinato, capace di guidare Bellusco in un momento non semplice per tutto il Paese. Edoardo Brioschi si è spento ieri, domenica 26 marzo 2023, lasciando un grande vuoto in tutta la comunità belluschese. Pur non vivendo più in paese da qualche anno, infatti, era comunque rimasto sempre legato alla "sua" Bellusco, di cui era stato sindaco negli anni '60. Un impegno ricordato anche dall'attuale Amministrazione comunale, che pochi minuti fa ha saluto Edoardo Brioschi con un toccante messaggio diramato sulla propria pagina Facebook.

"Il Comune di Bellusco si unisce al dolore ed esprime cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Edoardo Brioschi, già Sindaco del nostro paese - si legge nella nota pubblicata dall'Amministrazione comunale a nome dell'attuale primo cittadino Mauro Colombo - Impegnato in politica negli anni Sessanta, periodo storico di grandi cambiamenti che lo ha visto protagonista fino all’assunzione della responsabilità della massima carica cittadina. Fu Sindaco di Bellusco dall’agosto 1966 alla primavera del 1968. Negli anni Novanta Presidente dell’associazione “Amici della Parrocchia” nel periodo di sperimentazione della raccolta differenziata".

L'impegno nel volontariato

Proprio al mondo del volontariato Edoardo Brioschi aveva deciso di dedicare gran parte della sua vita una volta andato in pensione. L'uomo era stato infatti presidente dell'associazione "Amici della Parrocchia", sodalizio che dai primi anni '90 si occupa della gestione della raccolta differenziata a Bellusco.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.