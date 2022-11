Bellusco rende omaggio al Milite ignoto alla presenza del Prefetto Patrizia Palmisani

Bella iniziativa del Comune di Bellusco, che quest'oggi, sabato 5 novembre 2022, ha reso omaggio al Milite ignoto alla presenza del Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani. Sua Eccellenza ha preso parte alla presentazione del volume "Vivere la memoria, testimoniare la pace".

Una mattinata molto emozionante

Mattinata molto emozionante a Bellusco, dove l'Amministrazione comunale ha ricevuto la visita del Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani. Sua Eccellenza ha preso parte alla presentazione del volume "Vivere la memoria, testimoniare la pace", libro realizzato dal Gruppo di Lavoro per le Solennità civili. Formatosi lo scorso anno in occasione dell'attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, il gruppo ha lavorato sulla figura di quest'ultimo, realizzando anche un piccola piece teatrale. In Sala consiliare il sindaco Mauro Colombo e l'assessore alla Cultura Leila Codecasa, alla presenza di tutti i membri della Giunta, hanno accolto il Prefetto Palmisani, presentando i frutti di un lavoro di grande valenza storica e culturale.

"Per noi è un grande onore poter avere qui con noi sua Eccellenza il Prefetto - ha spiegato il primo cittadino belluschese - Quando lo scorso anno abbiamo accolto la proposta di Anci di dedicare la cittadinanza onoraria al Milite ignoto abbiamo voluto approfondire questa figura, analizzandone la storia e il significato. Il Gruppo di Lavoro per le Solennità civili, coordinato dal presidente del Consiglio comunale Roberto Invernizzi, ha compiuto un percorso di conoscenza e studio, arrivando a realizzare un volume che nei mesi scorsi abbiamo stampato grazie anche al contributo del Teatro dell'Aleph. Ci è piaciuta fin da subito l'idea di creare un libro perché attraverso di esso possiamo lasciare una testimonianza concreta a chi verrà dopo di noi, ma non solo. Il testo, infatti, potrà essere presentato e consegnato alle scuole, in modo da far conoscere ai giovani la storia del Milite ignoto".

La presentazione del libro, avvenuta alla presenza dei massimi rappresentanti delle Forze dell'ordine del territorio, si inserisce nelle celebrazioni per il 4 novembre, la "Festa dell'unità nazionale e delle Forze armate".

"La presenza del Prefetto è motivo di orgoglio per tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo e il loro impegno alla realizzazione di questo testo - ha commentato l'assessore Codecasa - Oltre al volume abbiamo pensato anche a una piccola rappresentazione teatrale, che fosse il più possibile fruibile per i giovani. Lo scorso anno l'abbiamo presentata in piazza, realizzando un video che potrà essere distribuito nelle scuole".

L'emozione del Prefetto

Nel corso della presentazione, anticipata dalle toccanti parole di Irene Colombo (ex sindaco di Bellusco e membro del Gruppo di Lavoro per le Solennità civili) è stato proiettato uno stralcio del video, che ha visibilmente emozionato il Prefetto Palmisani, oltre ovviamente tutti i presenti in Sala.

"Non nego di essere molto emozionata - ha rivelato Sua Eccellenza - Sono davvero colpita dal lavoro che avete fatto e non posso che farvi i complimenti. In particolare mi ha colpito il parallelismo tra il Milite ignoto e un suo coetaneo dei giorni nostri, alle prese con mondi e situazioni così differenti, nonostante anche oggi si sia tornati a parlare di guerra. Vorrei che questo video non rimanesse a Bellusco, ma che raggiungesse il maggior numero possibile di ragazzi del territorio: mi impegnerò affinché questa cosa succeda. Ne approfitto anche per ringraziare tutte le Forze dell'ordine presenti qui oggi, ma non solo. Sono gli eroi del quotidiano, quelle persone che ogni giorno assolvono i loro compiti per il bene e la sicurezza del nostro Paese".