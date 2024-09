Nella mattinata di oggi, sabato 14 settembre, Bellusco ha portato l'ultimo saluto a Giancarlo Biffi, l'uomo scomparso la passata settimana in un incidente stradale a Monza, sul quale sono ancora in corso delle indagini per chiarire la dinamica.

Bellusco si ferma per l'ultimo saluto a Giancarlo Biffi

In una chiesa parrocchiale gremita di persone, la comunità ha salutato il geometra, volto noto in paese anche per essere stato negli anni vicepresidente dell'Inter club cittadino.

Una scomparsa che ha suscitato tanto affetto da parte dei belluschesi, per una figura sempre pronta e disponibile per aiutare tutti. Una scomparsa che però, ha spiegato il parroco don Arnaldo Mavero: "non deve rattristarvi, perchè la memoria e quanto di buono Giancarlo ha fatto in vita continuerà a vivere in tutti noi".

L'intervento dell'ambulanza

Una cerimonia molto sentita dal paese brianzolo e carica d'emozione che ha richiesto anche l'intervento di un'ambulanza visto che purtroppo la moglie del caro Giancarlo, Rossana, ha avuto un piccolo malore durante la cerimonia.

Al termine della funzione i presenti si sono stretti in un caldo abbraccio attorno alla famiglia, accompagnando la salma fino al cimitero cittadino.