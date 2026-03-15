Benedetta, giovane stella della lirica

Un secondo posto che in realtà vale come il primo (che non è stato assegnato).

Il successo di Benedetta a Spoleto

Importante affermazione per la giovane cantante lirica di Agrate Brianza, Benedetta Grasso.

La scorsa settimana la 22enne si è aggiudicata l’80esima edizione del rinomato Concorso internazionale di canto che si tiene Al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

Ai cantanti vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2026-2027, una borsa di studio complessiva di 10.000 euro, oltre al premio speciale rivolto ai primi classificati. In particolare per i prossimi due anni Benedetta Grasso potrà frequentare il Corso di avviamento al debutto: dieci mesi di lezioni, che si terranno a Spoleto tra aprile e settembre di ogni anno. Al termine del corso, avrà la possibilità di debuttare nella stagione 2026 e 2027 dello Sperimentale.

Studia al Conservatorio

Classe 2023, Benedetta Grasso è… una sorella d’arte. La sorella maggiore, Alice, è infatti una cantante e attrice di fama, protagonista in spettacoli e musical importati.

Benedetta è cresciuta imparando a cantare nell’associazione musicale Voci Bianche. E’ un soprano, diplomata in Canto Lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (per l’ingresso si è preparata con il maestro Armando Rossi), dove prosegue gli studi accademici per la magistrale, sotto la guida di Luisa Giannini.

La soddisfazione della soprano 22enne di Agrate

“Il secondo posto a Spoleto è una bella soddisfazione – ha commentato Benedetta – Eravamo più di 100 persone in concorso. Ho superato due selezioni e sono giunta alla finale vincendo”.

Già protagonista sul palco

Uno dei tanti successi già ottenuti da Benedetta , nonostante la giovane età.

Finalista del Concorso Internazionale Toti Dal Monte 2024, nel 2025 ha debuttato nel ruolo di Contessa di Almaviva ne “Le nozze di Figaro” (produzione del Conservatorio e successiva ripresa al Teatro Carcano) e Adina ne “L’elisir d’amore”. E’ stata inoltre vincitrice del premio giovani al Concorso Lirico Internazionale Salvatore Licitra 2025. Nel 2025 è stata selezionata tra i finalisti del Premio del Conservatorio di Milano per rappresentare il Dipartimento di Canto Lirico in Cina, nella provincia del Sichuan (Chengdu), prendendo parte come ospite a concerti e attività istituzionali. A fine 2025 si è esibita come solista in concerto, nello “Stabat Mater”, di Rossini, alla Reggia di Caserta e nella chiesa dei santi Apostoli, a Roma, con l’Orchestra Filarmonica Campana e l’International Open Choir. Nella stagione 2026/2027 farà parte del corso di avviamento al debutto dell’Accademia Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.