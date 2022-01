Cesano Maderno

Si realizza il sogno della generosa volontaria che aveva fatto un importante lascito alla parrocchia.

Don Antonio Bertolaso è tornato a Cesano Maderno, ieri, sabato 8 gennaio 2022, per benedire il nuovo fonte battesimale della chiesa della Sacra Famiglia. Il battistero realizza il sogno di una generosa parrocchiana che nel fare testamento aveva lasciato un importante lascito per la chiesa.

Benedetto il nuovo fonte battesimale

Invitato dall'attuale parroco, don Fabio Viscardi, responsabile della Comunità pastorale Santissima Trinità, don Antonio Bertolaso ha presieduto la Messa prefestiva. Durante la funzione, la benedizione del fonte in cui oggi, domenica, il piccolo Leo sarà il primo a ricevere il Battesimo, tra l'altro nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del Battesimo di Gesù. "Questo nuovo battistero ricorda a tutti noi e a tutti quelli che saranno battezzati da domani che Gesù ci rende liberi, ci rende capaci di scorgere la sua presenza in mezzo agli uomini e di vivere con significato la nostra storia. Gesù è il significato del nostro essere qui adesso" ha detto il sacerdote.

Il lascito della generosa parrocchiana

Paola Colico (deceduta nel 2017) , infaticabile volontaria della parrocchia Sacra Famiglia, anni fa aveva fatto un lascito testamentario esplicitamente mirato alla copertura delle spese necessarie a dare un nuovo battistero e un nuovo tabernacolo della chiesa. Il suo contributo ha permesso di coprire in modo significativo i costi. Il tabernacolo è atteso per Pasqua. La parrocchia si è affidata per entrambi allo scultore bergamasco Alessandro Verdi, che ha già realizzato altre opere artistiche presenti nella chiesa.