Benedizione degli animali con salsiccia e arrosticini. Il falò di Sant’Antonio accende.... le polemiche

Prima la benedizione degli animali, poi grande festa con spiedino di arrosticino e risotto rigorosamente con salsiccia, frittelle, tè caldo e Vin Brulè per celebrare la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate.

Il falò di Sant’Antonio accende.... le polemiche

L’ira del popolo social, soprattutto degli animalisti più sfegatati, si abbatte sulla pagina Facebook del Comune di Villasanta a tal punto che l’amministratore ha dovuto sospendere la possibilità di commentare il post. In realtà, è bene sottolinearlo, la «colpa» del Comune, se così possiamo definirla, è solo quella di aver pubblicizzato un evento che in realtà non è organizzato dall’Amministrazione comunale.

Il feroce attacco social, dicevamo, è andato in scena la scorsa settimana quando sulla pagina Facebook del Comune sono stati pubblicizzati due eventi: il «gioco di luci» organizzato mercoledì scorso in piazza del Comune dalla «Casa dei Popoli» e il simbolico falò di Sant’Antonio Abate organizzato, come tradizione, dalla Comunità pastorale «Madonna dell’Aiuto» domenica pomeriggio all’oratorio di San Fiorano.

Ad attirare l’attenzione degli utenti e, soprattutto, ad alimentare le polemiche è stato il volantino preparato ad hoc dalla Comunità pastorale per promuovere l’evento di domenica a San Fiorano che prevedeva alle 17.30 la benedizione degli animali domestici con, a seguire, l’accensione del falò (si è trattato di un falò simbolico con dimensioni ridotte in ottemperanza alle restrizioni dovute alla salvaguardia dell’ambiente) e, successivamente, cena con arrosticini e risotto con la salsiccia.

Pietanze che, dicevamo, sono state... maldigerite da molti utenti che hanno commentato il post. «Alle 17.30 benedizione degli animali domestici e del fuoco, e poi arrosticini e risotto con la salsiccia - ha commentato un utente - Dico, ma ce la fate a capire quello che scrivete? Benedizione degli animali e poi festa con animali carbonizzati. Siete dissociati e anacronistici, fatevi curare».

«Benedizione degli animali "domestici" e poi sulla brace vite di altri esseri senzienti.... ma non vi fate almeno un po' schifo?», ha commentato un altro utente.

Amministratore della pagina Facebook che, dicevamo, a seguito della mole di interventi sotto il post, ha deciso di bloccare la possibilità di commentare.