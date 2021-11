Benedizioni natalizie solo su appuntamento

Desio

Le prenotazioni, tramite un apposito modulo, dovranno essere effettuate entro fine novembre.

Novità per le benedizioni natalizie: a Desio saranno solo su appuntamento. Prenotazioni entro la fine di novembre.

Benedizioni su appuntamento, prenotazioni entro fine novembre

Chiunque volesse conservare la tradizione di accogliere il sacerdote che viene a visitare le famiglie e benedire le case nelle settimane che precedono il Natale può farlo su prenotazione. "La modalità è su richiesta, a parte per le famiglie che hanno iscritto al primo anno di iniziazione cristiana i propri figli, che verranno contattate per organizzare la visita individualmente" ha spiegato il prevosto, monsignor Gianni Cesena. Le richieste devono pervenire entro la fine del mese di novembre.

Potrebbero protrarsi oltre il periodo natalizio

Inoltre, è probabile che le visite alle famiglie si protrarranno anche dopo il periodo natalizio, viste le numerose richieste. "Sia per per una misura di sicurezza, rispettando le distanze, sia per una questione di organizzazione, visto che sono diminuiti coloro che potevano svolgere questo servizio, abbiamo deciso di adottare questa modalità" ha specificato don Gianni.

Modulo per richiedere la visita dei sacerdoti

Quasi tutte le parrocchie della città si sono mosse all’unisono, variano un po’ le indicazioni solo per la zona di San Giorgio, dove verranno proposte alcune serate di preghiera comunitaria in ogni via della parrocchia alle 20.40 o alle 21. In caso di maltempo la preghiera sarà fatta in chiesa alle 20.45. Nelle altre chiese della città, invece, è possibile ritirare e poi consegnare il modulo per la richiesta di visita e benedizione per le feste natalizie.